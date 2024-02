Le salió cara la broma: le habría dicho al cajero del banco que tenía una “bomba”

LAS VEGAS-Bajo los cargos de intento de robo y amenaza de bomba engañosa que promueve un delito grave fue arrestado Wayne Holland, luego que supuestamente le dijera a un cajero de un banco que tenía una bomba.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés), este incidente ocurrió en la sede de West Fargo cerca de las avenida Easter y Tropicana.

El informe añade que la nota entregada al cajero, decía: "boom, and I want the cash" (boom, quiero el efectivo).

El cajero después de recibir el papel informó a otros empleados bancarios que estaban siendo asaltados y que existía amenaza de bomba, al tiempo que presionó el botón de pánico para alertar a las autoridades.

"El hombre, al darse cuenta de lo que estaba pasando, dijo algo como que solo estaba jugando y luego salió del banco y usó el cajero automático para sacar efectivo", indica el informe policial.

Las autoridades informaron que Holland tiene un extenso historial de hurto menor, hurto mayor criminal, robo a mano armada, recepción de propiedad robada, amenazas terroristas, delitos amenazantes con la intención de aterrorizar, porte de arma de fuego, robo, amenazas telefónicas de muerte junto con muchos otros en todo el mundo. múltiples estados.

Holland fue trasladado al Centro de Custodia del Condado Clark (CCDC).