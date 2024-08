Iniciará la selección del jurado en el juicio contra el expolítico acusado de matar a un periodista de Las Vegas

LAS VEGAS - El lunes comenzará la selección del jurado en el juicio de un expolítico del área de Las Vegas acusado de matar a un periodista de investigación que escribió artículos críticos sobre la conducta gerencial del funcionario electo, decidió una jueza el miércoles.

Sin embargo, la jueza también considerará el lunes una nueva solicitud del demócrata Robert Telles para desestimar el caso por completo, sin juicio.

Telles, de 47 años, ha permanecido encarcelado desde su arresto en septiembre de 2022, días después de que el reportero de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, fuera encontrado muerto a puñaladas en su casa. Telles se declaró no culpable de asesinato, un cargo que podría llevarlo a prisión por el resto de su vida si es hallado culpable. Los fiscales no buscan la pena de muerte.

Telles ha dicho en repetidas ocasiones que quería que el juicio comenzara lo antes posible. Pero también pasó meses contratando y despidiendo a varios abogados defensores, ejerció como su propio abogado e intentó dos veces sin éxito que la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Michelle Leavitt, fuera apartada del caso. Alegó que la jueza tenía prejuicios en su contra.

Ha dicho que quiere decirle al jurado que la policía le tendió una trampa, que la investigación estuvo contaminada por prejuicios y que se han violado sus derechos civiles. Pero Telles no proporcionó pruebas durante una entrevista en la cárcel en febrero de 2023 con The Associated Press, y no dijo qué estaba haciendo el día en que German fue asesinado.

"Quiere proceder a juicio, quiere tener su día en la corte", dijo el actual abogado defensor de Telles, Robert Draskovich, a los periodistas fuera del tribunal el miércoles. "Ha sido bastante firme desde el principio en que quiere contar su historia", agregó.

Draskovich indicó que esperaba que la selección del jurado demorara varios días debido a la intensa atención mediática que rodea al caso.

Los fiscales Pamela Weckerly y Christopher Hamner se han negado a hablar sobre el caso fuera del tribunal. El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, ha calificado la muerte de German de "brutal y sin sentido" y ha dicho que el caso contra Telles es importante para la comunidad.

German, de 69 años, fue el único periodista asesinado en Estados Unidos, entre al menos 67 trabajadores de medios de comunicación que murieron violentamente en todo el mundo en 2022, según el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.

Era ampliamente respetado por 44 años de reportajes sobre crimen organizado, corrupción gubernamental, escándalos políticos y tiroteos masivos, primero en Las Vegas Sun y luego en Las Vegas Review-Journal. Fue encontrado muerto por un vecino fuera de su casa meses después de que escribiera artículos en 2022 que criticaban a Telles y su conducta gerencial mientras estaba en un cargo electo.

Los fiscales afirman que las historias que German escribió sobre Telles son un motivo del asesinato. Han dicho que tienen pruebas sólidas, incluido el ADN que se cree que es de Telles encontrado debajo de las uñas de German y videos que muestran a un hombre que se presume es el acusado, caminando cerca de la casa del periodista en el momento del asesinato.

El progreso hacia el juicio también se retrasó por una batalla legal que Las Vegas Review-Journal llevó a la Corte Suprema del estado para proteger la divulgación pública de las fuentes confidenciales de German mientras la policía buscaba pruebas en el caso en los registros informáticos y telefónicos del reportero asesinado.

El periódico argumentó que los nombres y el material no publicado en los dispositivos de German estaban protegidos de la divulgación por la Primera Enmienda y la ley del estado de Nevada. La policía de Las Vegas argumentó que su investigación no estaría completa hasta que se buscaran posibles pruebas en los dispositivos. El tribunal dio tiempo al periódico, a sus abogados y a sus consultores para que revisaran primero los archivos.

La abogada Ashley Kissinger, que representa a Las Vegas Review-Journal, dijo a Leavitt el miércoles que el proceso de revisión se completará a tiempo para entregar los registros a la policía y a los fiscales el lunes.

En las últimas semanas, Telles y Draskovich también le han pedido a Leavitt que bloquee el testimonio en el juicio sobre una demanda federal por discriminación y hostilidad en el lugar de trabajo que cuatro mujeres que trabajan en la oficina que él dirigía presentaron en mayo contra el expolítico y el condado de Clark.

"El tribunal debería impedir la admisión de todos los elementos que pretendan demostrar evidencia del carácter (de Telles) o de supuestos malos actos", dijo el acusado en un alegato judicial del 25 de julio.