Inicia la selección del jurado en el juicio contra el político acusado de asesinar a un periodista

LAS VEGAS - El juicio de un político del área de Las Vegas acusado de matar a un periodista de investigación que escribió artículos críticos contra él comenzó el lunes.

Esto, después de que la jueza rechazó la última solicitud del acusado de desestimar el caso y comenzó la selección del jurado.

La muerte del periodista Jeff German después de 44 años de recopilar fuentes confidenciales en la ciudad, su gobierno y sus juzgados, y el arresto varios días después de Robert Telles, el funcionario público electo acusado de matarlo, sorprendieron a Las Vegas y al mundo del periodismo.

"Todo se puso patas arriba", dijo Tom Pitaro, un veterano abogado defensor de Las Vegas que conocía bien a German y también fue profesor de Telles en la facultad de Derecho de la Universidad de Nevada, Las Vegas, hace una década. "Creo que la gente está en estado de shock por cómo pudo suceder esto", agregó.

Al dirigirse al tribunal el lunes, el abogado defensor de Telles, Robert Draskovich, calificó el caso de "difícil", pero dijo que su cliente estaba ansioso por contar su historia a un jurado que los fiscales y la defensa tienen la intención de elegir entre 300 personas que recibieron cuestionarios escritos en los que se les preguntaba qué habían oído sobre el asunto.

Telles se declaró no culpable de asesinato y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable. Ha permanecido encarcelado durante casi dos años mientras se prepara para el juicio. Ha dicho que no mató a German, pero no indicó durante las entrevistas en la cárcel con The Associated Press (AP) y otros medios qué estaba haciendo el día que el periodista fue atacado y asesinado.

Telles no ha brindado una declaración a la policía, más allá de "tres grabaciones subrepticias el día de su arresto", dijo su abogado. Sostiene que le han tendido una trampa y que la policía manejó mal la investigación.

"Está bastante convencido de que quiere contar su historia", expresó Draskovich a la AP.

Los fiscales Pamela Weckerly y Christopher Hamner se negaron a hacer comentarios sobre el caso fuera del tribunal. El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, que también conocía a German, indicó en un comunicado el lunes que "el estado de Nevada espera, en nombre de Jeff y su familia, que finalmente se haga justicia".

El asesinato ocurrido el fin de semana del Día del Trabajo de 2022 atrajo una gran atención. German, de 69 años, se convirtió en el único periodista asesinado en Estados Unidos entre al menos 67 trabajadores de medios de comunicación que murieron violentamente en todo el mundo ese año, según el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.

Originario de Milwaukee, German era ampliamente respetado por informar sobre tribunales, crimen organizado, corrupción gubernamental, escándalos políticos y tiroteos masivos, primero en Las Vegas Sun y luego en Las Vegas Review-Journal.

Los fiscales dicen que los artículos que escribió para Las Vegas Review-Journal a principios de 2022 sobre Telles y una oficina del condado en crisis fueron un motivo del asesinato.

German fue encontrado muerto a puñaladas en un patio lateral fuera de su casa. Telles fue acusado en una denuncia penal de "estar al acecho" allí esperando para que saliera.

Telles, de 47 años, fue arrestado cinco días después, luego de que la policía hiciera circular un video de una persona que vestía una camisa de trabajo naranja y un sombrero de paja de ala ancha que llevaba una bolsa de hombro y caminaba hacia la casa de German. La policía también publicó imágenes de un distintivo todoterreno marrón como uno que un fotógrafo de Las Vegas Review-Journal vio a Telles lavando fuera de su casa varios días después del asesinato.

Telles creció en El Paso, Texas, y vivió en Colorado antes de mudarse a Las Vegas. Se convirtió en abogado en 2015 y se postuló como demócrata en 2018 para convertirse en administrador de patrimonio del condado de Clark. Perdió su puesto después de su arresto y su licencia de abogado fue suspendida.

Un total de 300 posibles jurados llenaron cuestionarios sobre lo que habían escuchado sobre el asesinato de German y el arresto de Telles. Se esperaba que la entrevista y la selección de 12 jurados y varios suplentes tomara varios días. Se espera que el testimonio tome menos de dos semanas. Los fiscales no están buscando la pena de muerte.

El lunes, la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Michelle Leavitt, rápidamente denegó una solicitud escrita final de Telles y Draskovich para desestimar el caso y cancelar el juicio.

En un documento presentado ante el tribunal, Telles sostuvo que la policía lo detuvo ilegalmente antes de su arresto; que el video de la cámara corporal del oficial fue borrado indebidamente; y que los análisis de sangre que le tomaron en el hospital después de recibir tratamiento en custodia por lo que él ha llamado heridas de arma blanca autoinfligidas en sus muñecas no fueron incluidos como evidencia en su caso.

Leavitt también rechazó otras solicitudes de desestimación del caso mientras Telles contrataba y despedía abogados y se desempeñaba durante varios meses como su propio defensor. Telles intentó dos veces que Leavitt fuera apartada de su caso, argumentando que la jueza estaba parcializada en su contra.

Los familiares de German no han hablado públicamente sobre el asesinato. Se negaron a hacer comentarios sobre el juicio a través de un portavoz de la familia y un amigo.

Los fiscales afirman que tienen pruebas sólidas, incluido el ADN que se cree que es de Telles, encontrado debajo de las uñas de German, y trozos de un sombrero de paja y zapatos encontrados en la casa del acusado, que se parecían a los que usaba la persona que aparece en el video con la camiseta naranja afuera de la casa del periodista.

Telles quería que su juicio se llevara a cabo rápidamente, pero el proceso se retrasó en parte por una batalla legal que Las Vegas Review-Journal llevó a la Corte Suprema del estado para proteger la divulgación pública de fuentes confidenciales en el teléfono celular y las computadoras de German.

El periódico argumentó que los nombres y el material no publicado estaban protegidos de la divulgación por la Primera Enmienda y la ley del estado de Nevada. La policía argumentó que su investigación no estaría completa hasta que se buscaran posibles pruebas en los dispositivos. El tribunal le dio tiempo al periódico, a sus abogados y consultores para revisar los archivos primero.

El material fue finalmente entregado el lunes, dijeron los fiscales a la jueza. Telles se presentó en el tribunal con una camisa blanca, corbata de rayas amarillas, chaqueta oscura y pantalones grises y renunció a su capacidad de revisar el material antes de que comenzaran los procedimientos.

El acusado también perdió un intento de que Leavitt emitiera un fallo que bloqueara el testimonio sobre una demanda por discriminación y hostilidad en el lugar de trabajo que cuatro mujeres que trabajan en la oficina que él dirigía tienen pendiente en un tribunal federal contra Telles y el condado de Clark.

El Comité para la Protección de los Periodistas ha reunido los registros de 17 periodistas y trabajadores de los medios asesinados en Estados Unidos desde 1992, incluidos 15 cuyas muertes se determinó que estaban relacionadas con el trabajo.

"Afortunadamente, los asesinatos de periodistas en Estados Unidos son extremadamente raros", indicó Katherine Jacobsen, coordinadora de programas de la organización.

Gabe Rottman, del Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa en Washington, D.C., coincidió en que los asesinatos son poco comunes. Dijo que el periodismo es "esencial para que el público pueda exigir responsabilidades a los funcionarios públicos".

"La forma más severa de cerrar los ojos al público ante lo que está sucediendo es amenazar de muerte a un periodista por hacer su trabajo", expresó Rottman. "Eso no debería suceder", agregó.