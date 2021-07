Las Vegas entre las ciudades con más actividades de esparcimiento

Con la llegada de la pandemia a Estados Unidos, más y más personas estuvieron buscando por más oportunidades de entretenimiento, salidas y esparcimiento, y con la reapertura en varias partes, esas posibilidades aumentaron.

De acuerdo con un estudio realizado por el sitio WalletHub, Las Vegas se encuentra entre las ciudades que más opciones de esparcimiento ofrece a sus residentes, colocándose solo por debajo de Orlando, Florida.

Para realizar este ranking, la compañía realizó el estudio comparando 48 métricas en las 100 ciudades más grandes del país, examinando el acceso y disponibilidad de lugares de entretenimiento, calidad de parques, albercas, entre otras cosas más.

Tras Las Vegas, se encuentran San Diego, CA; Cincinnati, OH; Tampa, FL, y Honolulu, HI. Mientras que en el fondo de la lista se encuentran Irving, TX; Fort Wayne, IN; Chula Vista, CA; Garland, TX; Durham, NC, y Oakland, CA.

Sobre el resto de la ciudades grandes de Nevada, Henderson se colocó en el lugar 26, Reno en el 27 y North Las Vegas, que destaca por estar en el antepenúltimo lugar de nación con menos capos de tenis en la nación per cápita, se colocó en el 87.

El sitio también resaltó que Las Vegas se colocó en el lugar 12 por el porcentaje de espacio de parques en las ciudades, el 8° por renta de bicicletas per cápita y en el 30 de juegos en parques per cápita. Para ver el ranking total del estudio, puedes ingresar en el siguiente enlace.