El acusado del asesinato de Tupac Shakur vuelve a pedir ser liberado de la cárcel antes de su juicio

LAS VEGAS - Un exlíder de una pandilla del área de Los Ángeles tenía previsto pedir el martes a una jueza de Nevada que cambie de opinión y lo libere de la cárcel para estar en arresto domiciliario antes de su juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El abogado de Duane "Keffe D" Davis, Carl Arnold, indicó en documentos judiciales que desde una audiencia el mes pasado, durante la cual la jueza negó la liberación del hombre por cuestiones sobre la legalidad del dinero que quería depositar como fianza, ha presentado registros financieros que demuestran la fuente es legal.

Arnold también argumentó que dado que su cliente no ha sido condenado por ningún delito, no importa si él y Cash "Wack 100" Jones, una figura de la música hip-hop que dice que está pagando la fianza de $750,000 del acusado, planean beneficiarse de la venta de la historia de la vida de Davis.

La ley de Nevada prohíbe a los asesinos convictos lucrar con su crimen.

Ni Arnold ni su portavoz, Xochitl Underwood, respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios.

En documentos judiciales, los fiscales acusan a Davis, de 61 años, de "conspirar… para ofuscar la fuente" del "obsequio" de $112,500 que Jones testificó que puso como garantía del 15% para obtener la fianza del acusado.

Jones, que ha representado a artistas como Johnathan "Blueface" Porter y Jayceon "The Game" Taylor, testificó en junio que estaba dispuesto a aportar dinero para Davis porque éste estaba luchando contra el cáncer y "siempre había sido una persona monumental en nuestra comunidad... especialmente la comunidad urbana".

La jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Carli Kierny, dictaminó que no estaba convencida de que Davis y Jones no planearan obtener ganancias. También dijo que no podía determinar si Jones no estaba canalizando dinero a una compañía de garantía de bonos en nombre de otra persona no identificada.

Arnold argumentó en nuevos documentos judiciales que Davis no ha sido condenado, por lo que no se le puede impedir que obtenga ganancias. Además, escribió que debido a que el acusado y Jones no tienen contrato para una "película, serie o cualquier otra forma de producción mediática", las preocupaciones sobre el origen del dinero de la fianza "no son legalmente relevantes".

Los fiscales respondieron que un juez puede establecer cualquier condición que considere necesaria para garantizar que un acusado regrese al tribunal para ser juzgado. Si a Davis se le permite utilizar un "regalo" para su liberación, no tendría ningún incentivo para cumplir con las órdenes judiciales o presentarse al juicio, que comenzará el 4 de noviembre, dijeron.

Davis es originario de Compton, California, pero ahora vive en Henderson, cerca de Las Vegas. Ha estado buscando su liberación de la cárcel desde poco después de su arresto en septiembre pasado. Se declaró no culpable de asesinato en primer grado y podría ser sentenciado a cadena perpetua si es convicto.

Los fiscales afirman que las propias palabras de Davis, incluidas las de su libro de 2019, así como las de varias entrevistas con la policía y los medios, son una prueba contundente de que él es responsable del asesinato de Shakur. Dicen que tienen testimonios de otras personas que corroboran los relatos de Davis.

Las autoridades alegan que el asesinato se debió a la competencia entre miembros de pandillas de las costa este y oeste del país, incluyendo a Davis, por el dominio en un género musical conocido en ese momento como "gangsta rap".