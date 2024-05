Las Vegas Aces visitaron la Casa Blanca

WASHINGTON— El presidente Joe Biden dio la bienvenida el jueves a la Casa Blanca a las campeonas reinantes de la WNBA, Las Vegas Aces, celebrando lo que llamó un “año excepcional” para el baloncesto femenino.

“Es importante para las niñas y las mujeres verse finalmente representadas”, dijo Biden durante la celebración, celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca. “Es importante para todos los estadounidenses. Por eso, como nación, debemos apoyar los deportes femeninos”.

Tanto él como la vicepresidenta Kamala Harris recibieron las habituales camisetas del equipo ganador. Mientras levantaba el suyo, Biden gritó: "¡Ponme en entrenador, estoy listo para jugar!".

En sus propios comentarios, Harris elogió al equipo por jugar con “tanta alegría” y ser modelos a seguir tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto.

“Simplemente inspiras a personas de nuestra nación y de todo el mundo”, dijo Harris.

Las Vegas Aces derrotaron a las New York Liberty en el campeonato de la WNBA en octubre pasado para ganar su segundo título consecutivo de la WNBA. Al comenzar sus comentarios, Biden hizo una referencia no tan velada a sus propias perspectivas de reelección y señaló: "Me gustan esas cosas consecutivas".