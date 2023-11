La Esfera de Las Vegas registró pérdida operativa de $98,4 millones el trimestre pasado

LAS VEGAS-Todo negocio tiene su difícil comienzo y la maravilla tecnológica La Esfera de Las Vegas no se escapa de esta realidad.

Según un informe económico presentado por Sphere Entertainment Co., La Esfera de Las Vegas registró una pérdida operativa de unos $98,4 millones durante el pasado trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre.

Esta pérdida operativa coincide con la salida de su director financiero, Gautam Ranji, que renunció tras 11 meses en el cargo, de acuerdo a documentos de la Comisión de Bolsa y Valores.

Sin embargo, los ingresos por patrocinio, señalización, publicidad de Exosphere y tarifas de licencia de suite fueron de $2,6 millones, a partir de septiembre de 2023.

La Esfera de Las Vegas, valorada en $2.300 millones, abrió sus puertas el pasado viernes 29 de septiembre, para el primer concierto de la banda U2.

"Además, los gastos operativos directos incluyeron $2,1 millones en costos asociados con The Sphere Experience. lo que refleja los gastos de publicidad antes del debut del 6 de octubre de 2023 de The Sphere Experience con Postcard from Earth de Darren Aronofsky", expresa el documento de La Esfera.