Juez impide que el estado de Nevada limite la cobertura de Medicaid para abortos

RENO, Nevada — El mes pasado, cuando la esposa de un candidato republicano al Senado de Nevada habló con franqueza sobre el aborto que tuvo antes de que ambos se conocieran, y el largo viaje de arrepentimiento y curación que siguió, muchos republicanos lo acogieron como un enfoque más compasivo ante un tema que ha perjudicado a los candidatos republicanos en las urnas.

Pero como los demócratas consideran a nivel nacional el derecho al aborto como clave para sus perspectivas en las elecciones de noviembre, desde la presidencia hasta la votación, el tono cambiante de Sam Brown sobre el aborto, particularmente al optar por revisar públicamente la historia de su esposa Amy y oponerse a una prohibición nacional del aborto. , insinúa cuán complicada podría llegar a ser la lucha por el derecho al aborto para los candidatos republicanos este otoño.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

En Nevada, la historia de los Browns podría ser un factor en las competitivas primarias del 11 de junio por un escaño que los republicanos ven como una oportunidad fundamental para ganar votos. También muestra cómo el aborto podría ser decisivo para determinar qué partido controla el Senado de Estados Unidos, donde los demócratas ahora tienen una mayoría de 51 a 49, pero tienen muchos más escaños en juego este año.

Algunos republicanos de Nevada cuentan que la historia demuestra la comprensión más profunda de Brown de las complejidades de la atención médica reproductiva en un estado donde los votantes garantizaron el derecho al aborto mediante un referéndum. También esperan que aclare un área gris que muchas mujeres republicanas sienten que se extiende más allá de las respuestas de “sí” o “no” sobre el derecho al aborto.

“Realmente me molesta que la gente ponga inmediatamente a todos los republicanos en una gran canasta”, dijo Pauline Ng Lee, presidenta del Club Republicano de Nevada.

Dijo que los republicanos de Nevada no desean revocar las protecciones existentes en el estado, a diferencia de estados liderados por republicanos como Texas y Carolina del Sur. También espera que el anuncio de los Brown ayude a sacar de la mesa de la carrera por el Senado el acceso al aborto, en gran medida un tema ganador para los demócratas.

Brown, sentado junto a su esposa, Amy, mientras contaba su historia a NBC News, aprovechó el momento para exponer su posición de que es mejor dejar las cuestiones sobre el aborto en manos de los estados. Si es elegido para el Senado, dijo, se opondría a una prohibición federal del aborto y al mismo tiempo apoyaría la ley actual de Nevada que protege el derecho al aborto hasta las 24 semanas, aproximadamente el estándar a nivel nacional cuando Roe v. Wade estaba en vigor.

Brown también pidió más compasión, apoyo y educación para las mujeres que enfrentan decisiones difíciles, una petición que, según dijo, se basó en gran medida en la experiencia de su esposa en Texas cuando era una mujer de unos 20 años, hace 16 años.

Pero Brown, ahora atrapado en una concurrida contienda en las primarias republicanas para el Senado de Nevada en junio, nunca dijo cómo concilia la tensión entre la historia que ayudó a inspirar su postura política y sus implicaciones en el panorama actual. Si se las dejara en manos de los estados, las mujeres en Texas que hoy enfrentan las mismas circunstancias no tendrían las opciones que tenía su esposa en el estado en 2008.

En Texas, donde ambos se conocieron y vivieron antes de Nevada, casi todos los abortos están prohibidos, con escasas excepciones. Se han promulgado prohibiciones similares en todas las etapas del embarazo en 14 estados liderados por republicanos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto hace casi dos años.

Esta no es la primera vez que Sam Brown ajusta su tono sobre el derecho al aborto, un tema que a menudo eludió antes de la entrevista del mes pasado. En julio de 2021, el sitio web de su campaña declaró que “es de nuestro interés estadounidense proteger las vidas de los bebés no nacidos tal como protegeríamos la vida de cualquier otro estadounidense”.

Pero esa postura inequívoca ha sido eliminada desde entonces.

El senador demócrata Jacky Rosen, el titular que Brown espera derrocar, hace referencia repetidamente al apoyo de Brown a la prohibición del aborto de 20 semanas en Texas mientras se postulaba para un escaño en la Legislatura de Texas en 2014. La prohibición no incluía excepciones por violación o salud de la madre. – excepciones, Brown le dijo a NBC que las apoyaría.

La campaña de Rosen señala específicamente un cuestionario de la candidatura de Brown al Senado de 2022 en Nevada, donde su campaña dijo que el aborto debería prohibirse en todos los casos, excepto cuando la vida de la madre esté en riesgo. La campaña de Brown dijo que un miembro del personal creó el cuestionario sin autorización.

Y en un debate primario en el Senado en 2022 contra el ex fiscal general de Nevada, Adam Laxalt, sostuvo que el aborto debería dejarse en manos de los estados, pero agregó: “si se presentara algún tipo de legislación, me gustaría ver ese lenguaje específico”. "

En su sitio web, Brown sostiene que es “personalmente provida” y trabajaría para confirmar a los jueces “que entienden la importancia de proteger la vida”. Está en contra de la financiación federal para el aborto, los abortos tardíos y los abortos sin el consentimiento de los padres.

La campaña de Brown rechazó una solicitud de entrevista de The Associated Press, diciendo que la entrevista de NBC fue difícil para él y su esposa. No respondió a una pregunta sobre qué les diría a las mujeres en la misma situación en la que se encontraba Amy hace años en Texas, donde un aborto ahora puede dar lugar a una acusación penal.