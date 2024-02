Jennifer López anuncia su gira “This Is Me…Now The Tour”

LAS VEGAS-La cantante latina Jennifer López anunció su gira de conciertos "This Is Me…Now The Tour", que la llevará por al menos 36 ciudades del país.

La gira musical de JLo inicia el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, y termina el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston, Texas.

López hará una parada en Las Vegas, este 20 de julio, para presentar su show en el Arena T-Mobile, a partir de las 8:00 p.m.

Las ventas de los boletos comenzarán desde las 10:00 a.m. de este 23 de febrero, según un boletín de prensa de Live Nation.

Now The Tour coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum This Is Me… Now, y Amazon Original, This Is Me… Now: A Love Story. Recientemente lanzó una nueva versión de “Can’t Get Enough ft. Latto”.

Ha vendido más de 11,8 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 70 millones de discos en todo el mundo.

La cantante de raíces puertorriqueñas ha demostrado su versatilidad musical a lo largo de su carrera, con exitosas interpretaciones en inglés y españo.