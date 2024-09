Harris se burla de Trump en un mitin de Las Vegas y dice que sus multitudes son “bastante grandes”

LAS VEGAS— La vicepresidenta Kamala Harris criticó el domingo a Donald Trump por el tamaño de la multitud, su negativa a debatir de nuevo y su origen privilegiado, mientras recaudaba fondos de campaña en California y celebraba un ruidoso mitin en el mismo recinto de Nevada donde el candidato republicano había aparecido hace apenas dos semanas.

Durante el debate presidencial, Harris pareció irritar al expresidente cuando dijo que la gente se marchaba temprano de sus mítines debido a sus discursos inconexos. Y ha seguido así durante la campaña.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

La vicepresidenta dijo a los donantes de un elegante evento de recaudación de fondos en Los Ángeles que, mientras hace campaña por todo el país, sus "multitudes son bastante grandes". Y luego, ante una multitud rugiente en Las Vegas estimada en 7,500 personas, renovó sus ataques a Trump por su renuencia a debatir de nuevo, diciendo: "El pueblo estadounidense tiene derecho a escucharnos discutir los temas. Y como dices aquí en Las Vegas, estoy totalmente de acuerdo. "Estoy totalmente de acuerdo".

El viaje de cuatro días de Harris por la Costa Oeste tenía un doble propósito: lo abrió y lo cerró con paradas en los campos de batalla del Sun Belt (Arizona y Nevada), donde la vicepresidenta está tratando de conseguir apoyo mientras Trump la ataca sin descanso por la inmigración ilegal. Y su estadía a mitad de camino en California se dedicó a conseguir contribuciones de campaña de donantes en su estado natal, el demócrata.

Harris también se adentró en lo que Trump considera su terreno (la inmigración) con una visita el viernes a la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona. Fue su primer viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió el cargo de presidente Joe Biden en la cima de la fórmula presidencial demócrata.

La visita fronteriza de Harris en Arizona pareció irritar a Trump. El líder republicano ha pasado dos días despotricando contra la vicepresidenta durante sus mítines, levantando sus ataques personales contra ella, afirmando que era responsable de una "invasión" fronteriza y avivando temores infundados de que ella marcaría el comienzo de la anarquía si fuera elegida.

Harris dio la misma respuesta que suele dar a sus insultos, incluso a pesar de que Trump la llamó "discapacitada mental".

“Simplemente vemos el mismo espectáculo de siempre, con el mismo manual de siempre”, dijo el domingo a una multitud de donantes en Los Ángeles, algunos de los cuales gritaron “¡aburrido!” en respuesta.

Horas después, en Las Vegas, también revivió sus ataques a Trump por su pasado de “bandeja de plata” que, aun así, produjo seis bancarrotas, diciendo: “Vengo de la clase media y nunca olvidaré de dónde vengo”.

Harris ha advertido que la carrera está tan reñida como podría estar, una carrera de “margen de error”. Pero en la recaudación de fondos de Los Ángeles, agregó: “La elección está aquí y déjenme ser clara”.

Ese evento estuvo lleno de celebridades: Stevie Wonder, Keegan Michael-Key, Sterling K. Brown, Demi Lovato, Jessica Alba y Lily Tomlin asistieron y Halle Bailey y Alanis Morissette subieron al escenario. Este, y un evento de recaudación de fondos un día antes en San Francisco, recaudaron un total de $55 millones para la campaña de Harris.

Harris pasó la noche del domingo en Las Vegas y tenía previstos escalas de campaña en la ciudad el lunes. Pero su oficina anunció que en su lugar regresaría a Washington antes de lo esperado y asistiría a una reunión informativa sobre los daños causados ​​por el huracán Helene en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Mientras tanto, la vicepresidenta sigue cosechando apoyo republicano. El ex senador de Arizona Jeff Flake se convirtió en el último en respaldarla. Le atribuyó a Harris un "carácter excelente y amor por la patria" y dijo que quiere un presidente que no trate a los adversarios políticos como enemigos ni intente subvertir la voluntad de los votantes.

Flake, un crítico de larga data del ex presidente, se suma a una lista de republicanos anti-Trump que han dicho que votarán por la candidatura demócrata, incluido Dick Cheney, el ex vicepresidente profundamente conservador, y su hija, Liz.

Pero el candidato al Senado de Maryland Larry Hogan, un ex gobernador republicano y un duro crítico de Trump, dijo que Harris aún no se ha ganado su voto, aunque Trump no lo conseguirá.

En Nevada, donde Harris celebró su último mitin, todos los votantes reciben automáticamente las papeletas por correo a menos que opten por no hacerlo, un cambio de la era de la pandemia que se estableció en la ley estatal. Eso significa que la mayoría de las papeletas podrían comenzar a enviarse en cuestión de semanas.

Harris volverá a Las Vegas el 10 de octubre para un mitin con votantes hispanos. Tanto ella como Trump han hecho campaña con frecuencia en la ciudad, destacando el papel fundamental que podrían desempeñar los seis votos electorales de Nevada para decidir una elección que se espera que sea extremadamente reñida.

Trump celebró su propio mitin en Las Vegas el 13 de septiembre en el Expo World Market Center, donde Harris habló el domingo. También ha celebrado eventos en los mismos lugares que Trump utilizó en Milwaukee, Atlanta y el suburbio de Phoenix.

Durante una parada de campaña en Las Vegas en junio, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las propinas que reciben los camareros, los trabajadores de hoteles y miles de otros empleados de la industria de servicios. Harris utilizó su propio mitin en Las Vegas en agosto para hacer la misma promesa.

Eliminar por completo los impuestos federales sobre las propinas probablemente requeriría una ley del Congreso. Aun así, el Sindicato Culinario de Nevada, que representa a 60.000 trabajadores de la hostelería en Las Vegas y Reno, ha respaldado a Harris.