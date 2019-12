Hacer sus impuestos le podría beneficiar si es indocumentado

Toda persona que vive en los Estados Unidos tiene la responsabilidad de pagar por los ingresos que se hacen, incluso los indocumentados quienes de hacerlo podrían ayudarlos en caso de buscar un alivio migratorio.



Es cierto que para tramitar sus impuestos año con año, se necesita un número de seguro social, pero también es cierto que de no tenerlo, aún es posible hacerlo por medio de un número llamado ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) y que sirve para todas aquellas personas que no tengan los documentos necesarios.



El ITIN es un número ofrecido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) y es un número que se ofrece para todas aquellas personas que no cuentan con un número de seguro social.



Una de las maneras más comunes de conseguir este número es a través de abogados, aunque según Margarita Rebollal, directora ejecutiva de CSNV, hay varias maneras de conseguir este número para realizar sus impuestos.



Una de las recomendaciones que se les da a todas las personas que ganan dinero en efectivo y no reciben cheques o talones de pago, es la de mantener un récord de los pagos para que pueda realizar sus impuestos.



Y es que hacer sus impuestos año con año, podría ayudarle a todas aquellas personas como evidencia en caso de que surja un alivio migratorio en el país.



Para todos aquellos que ganan menos de 50 mil dólares al año, Community Services of Nevada ofrece servicio gratuito para realizar los impuestos, y para realizar una cita puede comunicarse al 702-307-1710.



