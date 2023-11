Habrá 9,500 trabajos disponibles en mega feria de empleo de invierno

LAS VEGAS-Unos 9,500 empleo se ofrecerán el próximo martes 5 de diciembre en la mega feria de contratación de temporada de invierno.

Esta feria de empleo se llevará a cabo entre 11:00 a.m. y 3:00 p.m. en la sede de la Biblioteca West Sahara Library.

Se recomienda preparar con anticipación su currículum y registrarse previamente https://tinyurl.com/Winter-23 para ahorrar tiempo en este evento masivo.

"Traiga muchos currículums y prepárese para entrevistarse con estos fantásticos empleadores que buscan contratar para más de 9,500 puestos de nivel inicial, medio y superior! Este evento es gratis y abierto al publico", se ecplica en un comunicado de EmployNV.

Múltiples empleadores participarán en esta feria: The Venetian Resort Las Vegas, Sphere, Sodexo Live Job, Nevada State Bank, Resorts World Las Vegas, LVMPD, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, Westland Real Estate Group, Marksman Security, Walgreens, Amazon.com, Gobierno de la Ciudad de Las Vegas, Grupo de Restaurantes Diversificados -Taco Bell & Arby's, Rio Hotel & Casino Las Vegas, Credit One Bank, Tarjeta PLI Soluciones de marketing, Transdev North America, Link Technologies, Wyndham, Coral Academy of Science Las Vegas Cadence Campus, Boyd Gaming Corporation, Ciudad de North Las Vegas, Nevada - Gobierno municipal, Wolfgang Puck Bar & Grill Las Vegas, Distrito escolar del condado de Clark, Four Queens Hotel & Casino, Binion's Gambling Hall & Hotel, Servicio de Impuestos Jackson Hewitt, Silver Nugget Casino, Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada, Hilton Grand Vacations y Distrito de bibliotecas del condado de Las Vegas-Clark.