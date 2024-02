Falsa alarma sobre estudiante armado genera caos en Escuela Canyon Springs

LAS VEGAS-La Policía de North Las Vegas informó sobre el reporte de un estudiante supuestamente armado dentro de Canyon Springs High School.

Según el reporte policial, la supuesta amenaza se informó cerca de 9:30 a. m. a través de un mensaje texto al 911.

De inmediato, los oficiales ejecutaron un cierre de la escuela para realizar las averiguaciones correspondientes.

Las autoridades confirmaron un arresto por este caso.

"Cuando llegaron los agentes comenzaron a registrar la escuela donde se determinó que no había víctimas. Durante la investigación, los oficiales no encontraron evidencia que respalde este informe y determinaron que este no era creíble", indica el informe.