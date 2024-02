Exjugador de la NFL Marshawn Lynch resuelve un caso de DUI en Las Vegas sin juicio ni condena

LAS VEGAS — El ex corredor de la NFL Marshawn Lynch resolvió un caso por conducir en estado de ebriedad sin juicio ni condena por DUI el miércoles, 18 meses después de que la policía lo encontró dormido en el asiento del conductor de un auto deportivo de lujo dañado en Las Vegas.

Un juez de la ciudad aceptó un acuerdo que no implicaba una declaración de culpabilidad, según un documento judicial y los abogados de Lynch, David Chesnoff y Richard Schonfeld.

Lynch, de 37 años, acordó asistir a la escuela de tránsito de DUI y pagar una multa de $1,140 y evitará una condena por un delito menor de DUI si completa 200 horas de servicio comunitario, asiste a un panel de impacto de víctimas, se somete a una evaluación de alcohol y no se mete en problemas durante un año. . Se desestimaron los cargos por delitos menores de no conducir en un carril de circulación y conducir un vehículo no registrado.

El resultado cerrará el caso como un delito de conducción imprudente, dijeron sus abogados en un comunicado.

Los funcionarios de la ciudad de Las Vegas respondieron a una solicitud de comentarios proporcionando una copia del acuerdo escrito firmado por Lynch.

Lynch fue arrestado la madrugada del 9 de agosto de 2022, después de que lo encontraran sentado en un Ford Mustang Shelby GT500 2020 “no manejable” en la acera de una calle del centro de Las Vegas. La policía dijo que al auto le faltaba una rueda delantera y una rueda trasera muy dañada.

En Nevada, se puede considerar que una persona en el asiento del conductor tiene el control físico del vehículo. Schonfeld y Chesnoff argumentaron que la policía no había detenido a Lynch mientras conducía y que el vehículo estaba estacionado, por lo que no podían acusarlo de conducir bajo los efectos del alcohol.

Lynch se retiró de la NFL en 2019 después de 12 temporadas, principalmente con los Seattle Seahawks.

Fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl, acumulando 10,413 yardas terrestres y 85 touchdowns terrestres entre 2007 y 2019 con los Seahawks, Buffalo Bills y Oakland Raiders.