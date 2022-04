Estudio: Las Vegas es la segunda ciudad de EE UU con la mayor capacidad de energía solar

Las Vegas ocupa el segundo lugar en la nación en capacidad de energía solar, según un estudio publicado esta semana.

Ubicada solo detrás de Honolulu entre las principales ciudades de Estados Unidos, Las Vegas cuenta con el equipo para producir 690 vatios de electricidad por persona, un total de 443 megavatios de capacidad solar.

El nuevo estudio, Shining Cities: The Top U.S. Cities for Solar Energy, producido por Environment Nevada Research & Policy Center y Frontier Group, analiza la capacidad solar fotovoltaica (PV) y establece las clasificaciones en función de la población de las principales ciudades.

En general, Las Vegas ocupó el tercer lugar en capacidad fotovoltaica total instalada, detrás de Los Ángeles y San Diego.

El estudio "Shining Cities" encontró que 15 ciudades importantes de EE. UU. lograron multiplicar por diez su capacidad solar entre 2014 y 2022, y la energía solar puede satisfacer las necesidades energéticas de 23 millones de hogares ahora.

La ley de Nevada requiere que el estado logre un 50 % de energía renovable para el año 2030. El estado tiene la economía solar clasificada número 1 en una encuesta publicada en enero, a pesar de un revés en 2015, cuando se cambiaron las tarifas de "medición neta" y los proyectos solares residenciales se desplomaron.