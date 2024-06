En Las Vegas empezó el decomiso de fuegos artificiales ilegales

LAS VEGAS-Imponiendo multas desde $500 las autoridades policiales empezaron este fin de semana la confiscación de fuegos artificiales ilegales.

Oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) impusieron las primeras multas en el Condado Clark días antes de la celebración del 4 de Julio.

"¡Nuestros oficiales han confiscado camiones enteros, apilados desde el piso hasta el techo y contenedores llenos de fuegos artificiales que no se encenderán en los vecindarios este año!", se indica en las redes sociales de LVMPD.

Las autoridades policiales conminaron a la ciudadanía a no arriesgarse a comprar este tipo de pirotécnicos que son de venta ilegal en Las Vegas.

"Algunas personas no recibieron nuestra advertencia! No se arriesgue. No pierda su tiempo ni su dinero comprando estos fuegos artificiales ilegales y llevándolos al Condado Clark", agrega el informe policial.