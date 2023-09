Elector falso de Nevada habría lanzando esfuerzo para “guardar” la Constitución

LAS VEGAS- Un veterano retirado de la Fuerza Aérea ha lanzado un nuevo proyecto cuyo objetivo, según él, es proteger la Constitución, educar a los funcionarios públicos e inspirar el activismo en todo el país.

Pero hay un problema: el veterano se encuentra entre los acusados de intentar descarrilar las elecciones de 2020, que ahora están bajo el escrutinio de los fiscales federales.

Shawn Meehan, de 57 años, fue un "falso elector" en Nevada, quien en 2020, junto con otros cinco republicanos en el estado, firmó documentos que, según las autoridades, tenían como objetivo interferir con la legítima victoria electoral de Joe Biden. Al menos dos compañeros electores pro-Trump en Nevada han testificado ante un gran jurado especial en Washington, D.C. Meehan, que ha contratado a un abogado, no dijo si ha sido citado a testificar.

Ahora Meehan, que forma parte del Comité Central Republicano de Nevada y de un comité republicano del condado de Douglas, dijo a NBC News que ha lanzado una empresa cuyo objetivo es educar al público sobre la Constitución y motivar a los ciudadanos a interactuar con los funcionarios locales. El objetivo final, dijo Meehan, es incitar a los funcionarios electos a votar de manera constitucionalmente sólida, acercándose a ellos y planteándoles argumentos constitucionales antes de que tomen medidas.

Meehan dijo que el objetivo es educar al público para que se acerque a sus representantes “no en un formato abusivo sino en un formato tranquilo, informado, muy fuerte y asertivo para interactuar con sus funcionarios electos, utilizando un modelo probado”.

Ese modelo, dijo Meehan, se basa en su propio éxito a la hora de explicar cuestiones constitucionales a los funcionarios públicos y ver resultados.

El sitio web tendrá una perspectiva originalista, mezclando lecciones constitucionales con discusiones sobre acontecimientos actuales relacionados con cuestiones constitucionales, dijo. La empresa, GuardtheConstitution.com, que estará en línea esta semana, tendrá una función para pagar a quienes refieran a otros al sitio, una característica que Meehan dijo que tenía una patente pendiente.

Cuando se le preguntó cómo cuadraba las acusaciones sobre electores falsos con la naturaleza constitucional de su empresa, Meehan dijo: “No puedo abordar esas acusaciones. "He estado hablando con un abogado y simplemente no voy a abordar esa parte más".

Para algunos, el hecho de que alguien establezca un sitio destinado a proteger la Constitución cuando se le acusa de intentar alterar la historia de una transición pacífica del poder en la nación es rico en ironía.

“La ironía es profunda porque son estas personas que afirman tener la más estricta adhesión a los redactores y a las ideas que tenían quienes están promoviendo estas lecturas inverosímiles, atextuales y completamente ahistóricas de la Constitución, para tratar de lograr su objetivo político, todo mientras envolviéndose en la Constitución”, dijo Jeff Mandell, un abogado de Wisconsin que encabezó una demanda contra electores fraudulentos en su estado.

Algunos de los electores de Trump que participaron en el supuesto plan dijeron que sus acciones eran una contingencia en caso de que las demandas que cuestionaran la validez del voto por Biden tuvieran éxito. Muchos republicanos insistieron en que el fraude electoral fue rampante en las elecciones, a pesar de una montaña de pruebas y fallos legales en sentido contrario.

En diciembre de 2020, Meehan dijo a The Wall Street Journal: “Trump ganó y tenemos el deber de emitir nuestros votos. "Estamos preservando nuestro derecho mientras haya un litigio en curso".

Los mensajes de texto publicados por el comité el 6 de enero durante los intercambios con el vicepresidente del partido del estado de Nevada, Jim Degraffenreid, ofrecen más información sobre lo que Meehan piensa sobre él.

“Me pregunto si un patriota consciente del robo podría adoptar un enfoque de la Segunda Enmienda para resolver el problema. Ciertamente no quiero violencia, pero la Batalla de Atenas en 1946 demuestra que por eso existe la Segunda Enmienda”, escribió Meehan en uno de los textos. “Estoy simplemente desconcertado por la actitud frívola de los tribunales. Para que quede claro para los técnicos de la NSA que lean este texto, no quiero ni estoy defendiendo la violencia. Simplemente estoy advirtiendo que probablemente haya otras personas con mucho menos control de sus impulsos a la luz de esta tiranía”.

Hoy, la renuencia de Meehan a discutir las acusaciones demuestra el limbo en el que muchos votantes han permanecido en medio de investigaciones estatales y federales sobre interferencia electoral. Sobre Meehan pende la etiqueta de “falso elector”, aplicada por el Comité Selecto del 6 de enero, y los cargos penales pendientes en la balanza.

No se pudo contactar al abogado de Meehan para hacer comentarios.

De los 84 electores falsos de Trump en siete estados, la mayoría no ha sido acusado ni absuelto. Los electores falsos en Michigan y Georgia enfrentan cargos estatales. Otros, incluido Arizona, esperan decisiones locales.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, un demócrata que ganó un segundo mandato el año pasado, dejó abierta recientemente la posibilidad de que aún se presenten cargos estatales.

"Nunca he dicho que no vamos a proceder", dijo Ford a KLAS-TV la semana pasada.

Después de que los seis electores falsos de Nevada emitieran sus votos, el Partido Republicano estatal publicó una foto de ellos en X, antes conocido como Twitter, y escribió: “Nuestros valientes electores defienden lo que es correcto y emiten sus votos electorales por @realDonaldTrump. "¡Creemos en elecciones justas y continuaremos la lucha contra el fraude electoral en Silver State!"

El presunto plan de votación fraudulenta fue parte integral de una acusación federal contra Trump, quien ha sido acusado de conspiración “para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de deshonestidad, fraude y engaño” para obstruir el proceso de votación electoral.

La forma en que iba a funcionar el escenario del elector de Trump: listas de partidarios de Trump pretendían ser los representantes debidamente electos del estado ante el Colegio Electoral, a pesar de que había electores legítimos de Biden que daban fe de su victoria. Esos falsos electores, en la mayoría de los casos, firmaron certificaciones de que Trump había ganado en sus estados a pesar de haber perdido.

La idea era luego presionar a Mike Pence, que era vicepresidente en ese momento, para que aceptara los votos de las listas falsas de electores en lugar de los de los votantes electorales legítimos. Pence rechazó el intento.

Meehan dejó entrever la frustración de intentar seguir adelante mientras esperaba la resolución de sus supuestas acciones en 2020.

"Mucha gente en Estados Unidos sabe lo que está pasando; han expresado sus frustraciones", dijo Meehan. "No quiero ser tímido, pero sí tímido, no me sorprendería compartir frustraciones similares".