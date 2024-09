El personaje de una vieja corista de Las Vegas marca el gran regreso de Pamela Anderson

TORONTO— El Festival Internacional de Cine de Toronto ha sido anfitrión de muchas historias de regresos a lo largo de los años. Brendan Fraser fue ovacionado aquí hace dos años por su actuación en “The Whale”. La historia de regreso improbable de este año podría ser la de Pamela Anderson.

El viernes, Gia Coppola estrenó su película “The Last Showgirl”, un drama independiente protagonizado por Anderson como una corista de Las Vegas envejecida. Shelley (Anderson) es la estrella de larga trayectoria de un espectáculo de baile de casino con mujeres ligeras de ropa y adornadas con plumas que han visto días mejores. Con la disminución de la asistencia, el director de escena del espectáculo (Dave Bautista) anuncia que pronto darán su última actuación, dejando a Shelley -en quien cree sinceramente en el espectáculo- ponderando sus opciones.

La película, que está a la venta en Toronto, recibió críticas mixtas pero un cálido aplauso para Anderson, de 57 años.

“Me he estado preparando toda mi vida para este papel”, dijo Anderson a la multitud en el Teatro Princesa de Gales después del estreno.

Para Anderson, cuyos créditos más notables incluyen “Baywatch” y “Borat”, la aclamación del festival fue una experiencia novedosa. Incluso el simple hecho de recibir un guión como “The Last Showgirl” fue algo nuevo para ella. “Es la primera vez que leo un buen guión, en primer lugar. Nunca me había llegado un guion que fuera coherente”, dijo Anderson. “Pensé: soy la única que nunca me ha convencido tanto”.

“The Last Showgirl” extiende una racha de buena suerte para la ex conejita de Playboy que incluye su autobiografía de 2023 “Love, Pamela” y el documental de Netflix nominado al Emmy “Pamela, A Love Story”. Otra entrada del TIFF, la película de terror corporal “The Substance”. Esa película, protagonizada por Demi Moore, también lidia con la discriminación por edad de las artistas femeninas.

Jamie Lee Curtis, que coprotagoniza como una camarera de casino de bronce en “The Last Showgirl”, se emocionó al hablar de su personaje.

“Yo soy un producto de esa misma realidad”, dijo Curtis. “Ustedes saben quién es Annette. Todos ustedes conocen a una Annette. Es una película sobre sueños y sobre cómo perseguirlos. Pero, por supuesto, los sueños se convierten en una realidad realmente (censurada) dura. Y para las mujeres, es una realidad realmente dura que los hombres no tienen tanto”.

Curtis luego agregó, con una sonrisa: “Y un spray ayuda mucho”.