Los sonidos del futuro de la música clásica resuenan en Henderson

HENDERSON-A la maestra Alexandra Arrieche le brillan los ojos cuando habla de los músicos que hacen vida en la Orquesta Sinfónica de Henderson, sobre todo por las nuevas promesas que emergen del 2024 Young Artists Competition.

Este año los nóveles músicos Kevin Pérez, Axel Kelley, Elizabeth Alsenz, Niran Hunter, Paxton García y Gavin González se consagraron en su primer concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Herderson en el Pinecrest Academy Sloan Canyon. De los seis ganadores esta competencia anual, cuatro son músicos de origen hispano.

"Es un lenguaje universal y yo creo que este año es muy importante porque tenemos el mayor porcentaje de músicos de Latinoamérica en el concierto de este año", indicó la directora brasileña.

Arrieche valora el esfuerzo y la pasión que le pone cada miembro de la Orquesta Sinfónica de Henderson, pues no reciben ningún beneficio lucrativo por ejecutar algún intrumento en los conciertos, sólo la satisfacción de hacer música clásica.

"Es una orquesta muy especial porque es una orquesta de voluntarios, todas las personas que están aquí tocan por placer, tocan porque les gusta, por amor a la música", añadió Arrieche.

Contra todo pronóstico, la maestra Arrieche ve un venturoso porvenir de la música clásica, aun cuando la mayoría de los jóvenes se inclinan por otros ritmos más populares.

"Cuando hablamos de música clásica, casi todas las personas piensan que no va a existir, por muchos motivos, pero yo creo que la generación que vamos a ver aquí, va a llevar la música a las futuras generaciones", puntualizó la directora sinfónica.

"Este año es muy importante porque tenemos el mayor porcentaje de músicos de Latinoamérica" Alexandra Arrieche, directora de la Orquesta Sinfónica de Henderson

EL VIOLONCHELISTA QUE QUIERE ENSEÑAR

Una de las jóvenes promesas de la música a la que se refiere Arrieche es Kevin Pérez, un violonchelista de 16 años ganador del primer lugar de la división Senior, que debutó al lo grande el sábado 29 de marzo durante el concierto anual “Young Artists Showcase”.

Pérez, de origen mexicano, siente orgulloso de representar a los jóvenes hispanos en el competitivo mundo de la música clásica.

"Siento que me puedo expresar y sentirme libre, así solo con el instrumento, nomás yo y el instrumento", explicó Pérez, cuyos padres son oriundos de Jalisco, México.

Confiesa que así como ha hecho muchos sacrificios por amor a la música, también ha conseguido ayuda desinteresada, como la de su maestro que terminó enseñándole gratis cuando él ya no podía pagar sus clases.

Ahora él quiere transmitir sus conocimientos a 12 alumnos, a los cuales enseña de manera gratuita a ejecutar el violonchelo y el violín.

"Por eso quiero enseñar gratis, porque quiero ayudar a mi gente. Cuando no podía pagar mi maestro me dio lecciones gratis y él me ayudó a empujarme y a ser lo que soy ahorita", expresó Pérez.

"Quiero enseñar gratis porque quiero ayudar a mi gente" Kevin Pérez, violonchelista

EL SAXOFONISTA QUE QUIERE RECORRER EL MUNDO

El joven Axel Kelley, de 15 años, ha demostrado su poderío en el saxofón, al alzarse con el segundo lugar de la división Senior del 2024 Young Artists Competition y su más grande aspiración es "recorrer todo el mundo" con su música.

Este joven dice sentirse afortunado por ser fruto del amor entre un estadounidense y una mexicana, porque así pudo crecer con una propuesta musical variopinta y bilingüe que le da pericia al ejecutar su saxo.

"Vengo de una familia de músicos y soy el primero que escoge la música clásica. Me encanta el jazz y el blues, pero también me gusta tocar tangos y escuchar mariachi", explica Axel.

Para especializarse Axel ha demostrado una gran disciplina, pues a parte de estudiar en la High School, recibe clases de música en la UNLV.

Al igual que Kevin Pérez quiere transmitir sus conocimientos, por eso desde ya está enseñando.

"Yo quiero tocar música profesional y también quiero enseñar música a los jóvenes que tienen interés. Enseñé a un estudiante y me encantó enseñarle cómo funciona el saxofón y la importancia de la música para todos", dijo Axel.

El joven Axel Kelley, de 15 años, ha demostrado su poderío en el saxofón, al alzarse con el segundo lugar de la división Senior del 2024 Young Artists Competition y su más grande aspiración es "recorrer todo el mundo" con su música.

"Me encanta el jazz y el blues, pero también me gusta tocar tangos y escuchar mariachi" Axel Kelley, saxofonista

Aquellas personas que deseen saber más de la música clásica en Henderson, pueden ingresar en el siguiente enlace.

Producción y edición: Grace Oria

Cámara: John Almodóvar