Detectan casos de variante de coronavirus brasileña en el condado Clark

El Distrito de Salud del Sur de Nevada reveló a través de un comunicado de prensa que se detectó los primeros casos de coronavirus conocido como P.1, que es la variante del coronavirus brasileña que es de más fácil transmisión.

Según las autoridades, la información de dos casos ha sido mandado al CDC para ser analizadas. Entre los casos se ubica un hombre de alrededor de 20 años que no está hospitalizado y que ha recibido una dosis de la vacuna.

Además está un hombre en sus 40’s que no tiene historial de viaje, no se ha vacunado y no está hospitalizado, además de un hombre en sus 30’s en las mismas condiciones.

El SNHD ha realizado la investigación para rastrear los contactos cercanos con los afectados y se les ha pedido a estas personas que se aíslen y que estén en cuarentena para monitorear los síntomas.

La variante brasileña ha sido identificada en varios estados y está clasificada por las autoridades de los CDC como una “variante preocupante” y se cree que es de más fácil propagación que otras.

“No es inesperado que hayamos identificado la cepa brasileña P.1 en el condado Clark y que la cepa B.1.1.7 ya se haya encontrado aquí”, dijo el Dr. Fermin Leguen, Director del SNHD. “Las variantes son un recordatorio de que debemos seguir estando atentos para prevenir la propagación del COVID-19 tomando todas las medidas de las que hemos estado hablando durante un año, como usar tapabocas en público y cuando estamos cerca de otras personas, hacerse la prueba, quedarse en casa si está enfermo y, ahora, ir a vacunarse”.

Más información sobre el COVID-19 en el condado Clark, incluidas actualizaciones de casos, clínicas de vacunación y recursos disponibles, está disponible en el sitio web del Distrito de Salud del Sur de Nevada en www.SNHD.info/covid.

Aquellos interesados en programar una cita para la vacuna con el Distrito de Salud del Sur de Nevada, pueden ingresar en el siguiente enlace en donde se podrán registrar y ver más información. Las personas que quieran programar su segunda cita, pueden ingresar en este enlace.