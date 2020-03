Destilerías en Nevada cambian el alcohol por gel desinfectante

Varias destilerías de alcohol en Nevada incapaces de producir licor bajo los cierres impuestos por el brote del nuevo coronavirus por parte de Steve Sisolak, se están enfocando en otro producto para ayudar a calmar a sus clientes. Están combinando su principal ingrediente, etanol (el cual mata gérmenes), con aloe vera u otras sustancias químicas para fabricar gel desinfectante de manos.

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportó que las soluciones con por lo menos 70% de alcohol son efectivas para desinfectar.

Las destilerías como Seven Troughs, Ferino, Verdi Local Distillery, The Depot y Damon Industries aumentaron su producción de desinfectante. Seven Troughs en Sparks, Nevada, ya empezó a entregar desinfectante, 175 galones la semana pasada, con la mayoría destinados al Hospital Renown, así como a rescatistas.

Tom Adams, propietario de Seven Troughs, dijo que el desinfectante de manos es ahora un suministro fundamental. “Nuestros socios comunitarios de salud nos han pedido producir la mayor cantidad de etanol que podamos para fabricar desinfectantes de manos”, comentó a la revista Reno Gazette-Journal.

Seven Troughs opera 24 horas al día para producir etanol para Renown, agregó; el etanol se combina con glicerina y peróxido de hidrógeno para fabricar el desinfectante.

Adams dijo que la Organización Mundial de la Salud proporciona las instrucciones para elaborarlo. “Ni en un millón de años pensé que estaríamos haciendo algo que dé insumos al sistema de salud”, comentó.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen de dos a tres semanas. En algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, incluida neumonía y la muerte.