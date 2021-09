Demanda en Las Vegas busca hacer ilegal la prostitución en Nevada

LAS VEGAS - Un grupo nacional de apoyo y un abogado de Nevada presentaron una demanda federal para convencer a un juez de que los únicos burdeles legales del país son lugares de tráfico sexual ilegal y esclavitud inconstitucional.

El caso presentado el viernes en Las Vegas por el Centro Nacional de Explotación Sexual nombra al gobernador, al fiscal general del estado y funcionarios de la ciudad y el condado Nye como acusados, junto con un burdel en Pahrump y la figura de la música hip-hop Jamal "Mally Mall" Rashid.

Rashid, de 46 años, está cumpliendo una pena de prisión federal de 33 meses después de declararse culpable de operar un negocio de prostitución disfrazado de una empresa de acompañantes en Las Vegas. Los abogados que lo representaron en ese caso no respondieron de inmediato a un mensaje sobre la demanda.

Representantes del gobernador Steve Sisolak, el fiscal general estatal Aaron Ford, Las Vegas y el condado de Clark declinaron hacer comentarios. Los funcionarios del condado de Nye y el burdel Chicken Ranch en Pahrump no respondieron de inmediato a los mensajes.

La demanda busca abolir los estatutos legales de prostitución de Nevada por considerarlos inconstitucionales y una violación de las leyes federales contra la trata de personas. Solicita al tribunal que ordene el reembolso a las víctimas de "todas las ganancias y el enriquecimiento injusto obtenido como resultado".

Las demandantes Angela Williams y Jane Doe afirman que fueron defraudadas y coaccionadas durante años en la industria del sexo legal de Nevada, incluidas las agencias de acompañantes, los clubes de striptease y el burdel a unas 60 millas de Las Vegas.

La demanda alega que equivalían a sirvientes contratadas en violación de la prohibición de la esclavitud en la 13ª Enmienda.

"Nevada no aplica su regulación limitada de la prostitución, permitiendo que la prostitución de facto exista a través de la oficina de acompañantes y el entretenimiento por servicio de referencia, no implementa o hace cumplir las leyes que limitan la publicidad de la prostitución y no previene la servidumbre por deudas resultante en los burdeles legales", dice la demanda.

El abogado de Williams, con sede en Reno, Jason Guinasso, ha dicho que ella dio su consentimiento para ser nombrada en demandas e informes de noticias. Ella es originaria de Houston, afirma que fue víctima de trata sexual en Nevada de 2006 a 2017 y que una vez trabajó para una de las compañías de acompañantes con licencia de Rashid.

Guinasso representó a Williams en una demanda federal anterior que invocó las leyes de tráfico sexual en un intento por cerrar burdeles legales en Nevada. Ese caso fue desestimado en octubre de 2019 por la jueza de distrito estadounidense Miranda Du en Reno.

Guinasso también representó anteriormente a un grupo de Nevada, "No Little Girl", que lideró una campaña fallida en 2018 para una medida electoral para poner fin a la prostitución en el condado de Lyon en Nevada.

Nevada tiene alrededor de 20 burdeles legales en siete condados rurales, donde los dueños de burdeles argumentan que la regulación estatal y los exámenes de salud obligatorios hacen que las mujeres que contratan sean más seguras que las involucradas en la prostitución ilegal. La prostitución no es legal en los dos condados más poblados del estado, Clark y Washoe.

En una declaración sobre la demanda, el abogado del Centro Nacional de Explotación Sexual, Christen Price, dijo que el sistema legal de prostitución de Nevada "contribuyó inherentemente al tráfico sexual de estas demandantes tanto para el beneficio de los compradores de sexo que acuden a Nevada como para el beneficio de Nevada y su industria de turismo".

“Obligar a alguien a dedicarse a la prostitución viola la ley federal, que prohíbe el tráfico sexual, incluida la coacción a las personas para que realicen actos sexuales comerciales”, dijo.

La demanda afirma que el comercio sexual ilegal de Nevada genera miles de millones de dólares al año a partir de turistas confundidos por las reglas, empequeñeciendo el negocio en los burdeles legales. Los gobiernos locales y estatales se benefician al recaudar impuestos sobre el entretenimiento de las agencias de acompañantes legales, dijo.

"El sistema de prostitución legalizado de Nevada aumenta la demanda de sexo", dijo Guinasso en un comunicado. Caracterizó a los trabajadores de burdeles legales como víctimas de "servidumbre por deudas".