Decenas protestan por uso de tapabocas frente a casa de Sisolak en Las Vegas

Unas 100 personas se reunieron el lunes frente a la casa privada del gobernador de Nevada en el suroeste de Las Vegas para protestar por un mandato de tapabocas destinado a limitar la propagación del COVID-19.

El comité de acción política No Mask Nevada planeó la manifestación después de que el gobernador demócrata Steve Sisolak implementara la orden, informó el periódico Las Vegas Review-Journal.

"Este gobernador está tratando de destruir el símbolo global de la prosperidad estadounidense", dijo el cofundador Ian Bayne en un comunicado. "Las reglas no tienen sentido y la máscara solo sirve para disuadir y destruir el turismo en Las Vegas".

Más de 1,200 personas expresaron interés en asistir, dijeron las autoridades. El grupo había comenzado con unas 50 personas y casi se duplicó en una hora. La presidenta Melissa Blundo dijo que No Mask Nevada quería "golpear a Sisolak en casa como él nos golpeó en casa".

"Creo firmemente que es trabajo del gobernador proteger nuestros derechos, no nuestra salud, y no debería poder elegir qué derechos proteger", dijo Blundo. La oficina de Sisolak no respondió a un mensaje en busca de comentarios el martes.

El comité ha organizado múltiples manifestaciones en todo el valle en los últimos meses, la más reciente el 29 de agosto.

Las mascarillas quirúrgicas y los tapabocas de tela han sido efectivos para reducir la propagación del COVID-19, dijo Brian Labus, miembro del equipo asesor médico del gobernador. Agregó que la orden que exige máscaras en público tiene como objetivo proteger a las personas que pueden infectarse de aquellas que no muestran síntomas.