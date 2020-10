Condado Clark pagará factura de electricidad de residentes del sur del estado

El condado Clark reveló a través de un comunicado de prensa que estará apoyando a miles de residentes en el sur de Nevada para pagar sus facturas de electricidad debido a los problemas que han enfrentado por la pandemia.

Alrededor de 15,700 residentes en el condado Clark que han estado sufriendo para realizar sus pagos debido a la falta de empleo se podrán ver beneficiados por este programa que estará fundado con el programa CARES Act.

“La pandemia ha sido increíblemente dura para los residentes del sur de Nevada”, dijo la presidenta de la Comisión del condado Clark, Marilyn Kirkpatrick. “Nuestras familias están luchando y no deberían tener que elegir entre poner comida en la mesa y pagar sus facturas de energía”.

El condado Clark pagar a NV Energy unos $5.3 millones para pagar las cuentas de personas que tienen deudas a la compañía desde que inició la pandemia del coronavirus en el sur de Nevada. Las personas verán el crédito en sus cuentas de energía.

Los fondos no serán utilizados para pagar las multas o penalidades por pagos retrasados y serán utilizadas para pagar las cuentas de personas que viven en las zonas no incorporadas del condado, por lo que quienes viven en las ciudades de Henderson, North Las Vegas, Las Vegas y Boulder City no recibirán estos pagos.

“NV Energy agradece al Condado de Clark por agilizar la asistencia de la Ley CARES a los residentes de las zonas no incorporadas del condado Clark que están luchando con sus facturas de servicios públicos. Esta financiación, además de un crédito único hacia NV Energy que aparecerá en las facturas de octubre, contribuirá en gran medida a aliviar los desafíos financieros que muchos están experimentando”, dijo Doug Cannon, presidente y director ejecutivo de NV Energy.