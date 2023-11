Con el sabor de América Latina regresa el Festival “Tamales y Mariachi”

LAS VEGAS-Mucho sabor y buena música encontrarán los asistentes al Festival anual de Tamales y Mariachi, que se realizará el próximo 2 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m., en la Plaza Centennial de The Historic Fifth Street School.

En esta edición del festival, los asistentes podrán encontrar una gran variedad de tamales de todos los países de América Latina. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

"El Festival anual de Tamales y Mariachi de este año será una celebración de la familia, la cultura y las tradiciones navideñas", expresa la descripción del evento en el portal de la Ciudad de Las Vegas.

Habrá una tamalada comunitaria, donde los interesados podrán aprender a hacer este delicioso alimento a base de maíz.

También se contará con actividades de arte para los niños.

MARIACHI

La cartelera musical estará a cargo de Mariachi Los Camperos, Mariachi Divas de Cindy Shea, Mariachi Alma del Sol, Edwin Origel Méndez, Mariachi de Canyon Springs y Mariachi Acero.

CIERRE VIAL

Estará disponible el estacionamiento cubierto del centro de la ciudad, accesible desde Third Street/Clark Avenue.

Tome sus previsiones porque ese día Fourth Street estará cerrada, entre las avenidas Clark y Lewis, a partir de las 6 a.m.

"De igual forma, Las Vegas Great Santa Run, que incluye la mayoría de las calles desde Carson Avenue hasta Hoover Avenue y desde las calles Tercera a Décima; eso incluye Las Vegas Boulevard desde Bridger Avenue hasta Hoover. También hay estacionamiento disponible en el garaje de la ciudad en 500 S. Main St", expresa el comunicado.

Para más información visite el portal de la Ciudad de Las Vegas.