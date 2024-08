Adolescentes de Las Vegas se declararán culpables de golpear mortalmente a un estudiante

LAS VEGAS - Cuatro adolescentes de Las Vegas acusados ​​de golpear mortalmente a su compañero de clase de la escuela secundaria, acordaron declararse culpables de homicidio voluntario, en un acuerdo que les impedirá ser juzgados como adultos, dijeron los abogados el jueves.

Los adolescentes fueron acusados ​​originalmente en enero como adultos de asesinato en segundo grado y conspiración en la muerte en noviembre de Jonathan Lewis Jr., de 17 años. Un video de teléfono celular de la paliza mortal fue compartido en las redes sociales.

El acuerdo anunciado durante una audiencia el jueves ante la jueza de distrito del condado Clark, Tierra Jones, solicita que los cuatro sean enviados a un tribunal de menores y enfrenten una pena de prisión de duración indeterminada en un centro de detención juvenil. El acuerdo fue reportado por primera vez por el Las Vegas Review-Journal.

Si alguno de los adolescentes se retracta del acuerdo, los cuatro serán acusados ​​nuevamente en un tribunal de adultos, indicó el fiscal adjunto del distrito, John Giordani. "La oferta depende de que todos la acepten", dijo Giordani.

The Associated Press (AP) no revela los nombres de los estudiantes porque eran menores de edad en el momento del ataque del 1 de noviembre de 2023.

Los cuatro estaban entre los nueve adolescentes que fueron arrestados por la muerte de Lewis, quien fue atacado el 1 de noviembre justo al lado del campus de la escuela secundaria Rancho. Las autoridades han dicho que los estudiantes acordaron reunirse en el callejón para pelear por un vaporizador y unos auriculares inalámbricos que le habían robado a un amigo de Lewis, quien murió a causa de sus heridas seis días después.

El abogado defensor Robert Draskovich, que representa a uno de los cuatro acusados, calificó la pelea mortal como una tragedia. Pero dijo que condenar a los estudiantes por asesinato como adultos habría sido una segunda tragedia.

"Esta negociación le permite a mi cliente graduarse de la escuela secundaria, seguir adelante con su vida y convertirse en un ciudadano productivo", expresó Draskovich a AP el jueves.

El abogado dijo que pedirá en la audiencia de sentencia que su cliente sea liberado de la custodia con crédito por el tiempo que ya cumplió. Draskovich reconoció que su cliente estaba entre quienes patearon a Lewis mientras estaba en el suelo, pero afirmó que un jurado también habría visto un video que muestra que al menos una de las personas en un grupo con la víctima tenía un cuchillo.

Mellisa Ready, la madre de Lewis, dijo a KLAS-TV en Las Vegas el jueves que estaba "perpleja" por el acuerdo de culpabilidad. Afirmó que había escuchado de la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark que los adolescentes iban a declararse culpables de asesinato en el sistema judicial para adultos.

Giordani se negó a hacer comentarios después de la audiencia del jueves, pero proporcionó una declaración a AP de la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson. Reconoció los comentarios de la madre de Lewis y "el dolor que (ella) está atravesando mientras lamenta la pérdida de su hijo". Pero afirmó que había sido informada la semana pasada sobre los términos de las negociaciones.

La oficina de Wolfson defendió la resolución del caso como un equilibrio entre "una consideración cuidadosa de los hechos atroces" y los posibles desafíos legales que los fiscales habrían enfrentado en el juicio.

La declaración decía que el tribunal de menores es "el más equipado para castigar a los acusados ​​por su conducta atroz" y al mismo tiempo ofrecer rehabilitación.

En Nevada, un adolescente que enfrenta un cargo de asesinato puede ser acusado como adulto si tenía 13 años o más cuando ocurrió el crimen.

Un detective de homicidios que investigó el caso le dijo al gran jurado el año pasado que un video de vigilancia y de un teléfono celular mostraban a Lewis quitándose la sudadera roja y dándole un puñetazo a uno de los estudiantes, según las transcripciones judiciales que se hicieron públicas en enero. Luego, los sospechosos tiraron a Lewis al suelo y comenzaron a golpearlo, patearlo y pisotearlo, agregó el detective.

Un estudiante y un residente de la zona llevaron a Lewis, que estaba gravemente golpeado e inconsciente, de regreso al campus después de la pelea, según las transcripciones. El personal de la escuela llamó al 911 e intentó ayudarlo.