Acusan a MrBeast y Amazon por supuestas condiciones “inseguras” en reality show filmado en Las Vegas

NUEVA YORK— MrBeast está acusado de crear condiciones de trabajo "inseguras", incluido acoso sexual, y de tergiversar las probabilidades de los concursantes de ganar el gran premio de 5 millones de dólares de su nuevo reality show de Amazon en una demanda presentada el martes por cinco participantes anónimos.

La demanda alega que la empresa multimillonaria detrás del canal más popular de YouTube no proporcionó salarios mínimos, pago de horas extra, pausas para comer ininterrumpidas y tiempo de descanso para los competidores, cuyo "trabajo en el programa era el producto de entretenimiento" vendido por MrBeast.

Un portavoz de MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que no tenía comentarios sobre la nueva demanda.

"Beast Games" de Donaldson fue promocionado como la "mayor competencia de reality". Se suponía que el creador de contenido de Carolina del Norte debía mostrarse ante audiencias más allá de la plataforma de YouTube, donde sus 316 millones de suscriptores, un récord, miran rutinariamente sus extravagantes desafíos que a menudo conllevan generosos obsequios de dinero en efectivo. Pero su rodaje inicial en Las Vegas comenzó a enfrentar críticas incluso antes de que terminara. Las empresas de Donaldson eligieron a 2,000 personas en una prueba inicial en julio, de las cuales la mitad podría avanzar a la filmación del programa actual en Toronto. El grupo superó los 1,000 competidores, según la demanda, lo que redujo significativamente sus posibilidades de victoria. La demanda alega que la "publicidad falsa" violó las leyes comerciales de California que prohíben a los operadores de sorteos "tergiversar de cualquier manera las probabilidades de ganar cualquier premio".

Los cinco competidores anónimos también dijeron que el “sustento limitado” y la “insuficiente dotación de personal médico” pusieron en peligro su salud. La demanda alega que el personal de producción creó un ambiente de trabajo “tóxico” para las mujeres que enfrentaron “acoso sexual” durante todo el concurso. Esas secciones están redactadas en gran medida en un esfuerzo por cumplir con las “disposiciones de confidencialidad” firmadas por los competidores, según un comunicado de prensa de sus abogados. La demanda se suma a las quejas, circuladas por personas influyentes en línea inmediatamente después del rodaje, de que un set desorganizado había dejado a algunos concursantes heridos y sin acceso regular a alimentos y medicamentos.

Otros participantes han dicho a AP que recibieron dos comidas ligeras cada día y el equipo de MrBeast también enfrenta nuevas acusaciones de que “clasificaron erróneamente a sabiendas” el estado laboral de los concursantes ante la Comisión de Cine de Nevada para recibir un crédito fiscal estatal por más de $2 millones. Entre otras formas de alivio, los cinco competidores buscan una orden para que MrBeast instituya “reformas en el lugar de trabajo” y otorgue “todos los salarios adeudados”.

El mes pasado, en medio de varias crisis de relaciones públicas, Donaldson ordenó una evaluación completa de la cultura interna de su imperio de YouTube y esbozó planes para exigir una capacitación sobre sensibilidad en toda la empresa. No se han revelado más detalles ni se ha publicado ninguna fecha para el lanzamiento del reality show.