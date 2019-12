1° de octubre: la noche que cambió a Las Vegas

1° de octubre: La noche que cambió Las Vegas

El 1° de octubre se convirtió en una noche trágica para la ciudad de Las Vegas luego de que se llevara a cabo un ataque a más de 22,000 personas que se encontraban disfrutando de la música.

Según el reporte revelado por parte de la policía metropolitana de Las Vegas, eran las 10:05 p.m. cuando Stephen Paddock comenzó a disparar cientos de balas hacia la multitud que disfrutaba del último día del festival de música country Route 91 Harvest.

Esa noche, miles de personas se vieron afectadas por la lluvia de balas que Paddock disparó hacia el área de Las Vegas Village, una explanada que se ubica frente al hotel y casino Luxor, en el lado sur del Strip.

El festival Route 91 Harvest se llevaba a cabo por cuarto año consecutivo en la ciudad de Las Vegas, en el mismo lugar en donde se había realizado desde el 2014 y en donde hay una capacidad para 25,000 personas.

Miles de vidas cambiaron tras la presentación de Jason Aldean en la edición del 2017, él era el último cantante, durante el último día del festival.

Y poco después de que Aldean comenzara a cantar, los balazos iniciaron…Paddock disparó un par de veces hacia Las Vegas Village y tras esos primeros tiros, la lluvia de balas que duró alrededor de 10 minutos.

Route 91 Harvest En el 2017 se llevaba a cabo la 4a edición del festival de música country en Las Vegas Village al sur del Strip.

Por alrededor de 10 minutos se llevaron a cabo los disparos que dejaron casi 60 muertos y cientos de heridos.

La policía encontró 23 rifles y una pistola dentro de los cuartos de Stephen Paddock en el hotel y casino Mandalay Bay.

Durante toda la noche el autor realizó un total de 1,057 disparos en varias direcciones, en su mayoría hacia el festival de música.

Tras la publicación del reporte final por parte de la policía metropolitana de Las Vegas, el número de balas que utilizó el tirador para causar la muerte de casi 60 personas y dejando a más de 800 personas heridas, fue de 1,057.

La investigación de la policía reveló que dentro de los dos cuartos que Paddock había reservado en el hotel y casino Mandalay Bay, se encontraron 23 rifles de diferentes tipos y una pistola. Los rifles contaban con dispositivos de armas que ayudaron al tirador a usarlas como automáticas y poder disparar más rápido.

El incidente parece haber sido planeado meticulosamente por parte del autor, quien tenía 64 años y contaba con residencias de lujo en Mesquite y Reno, ambas en el estado de Nevada.

El autor de la peor masacre en la historia moderna de Estados Unidos, era el menor de 4 hijos, era graduado de la universidad y trabajó con el Servicio Postal del país durante sus años de estudio.

Paddock poco a poco empezó a invertir dinero en bienes raíces, lo que lo llevó a acumular una fortuna; después se le veía con regularidad apostar grandes cantidades de dinero en los casinos.

Tras la masacre en el Strip de Las Vegas, la policía metropolitana y el FBI iniciaron la investigación sobre el incidente, lo que llevó a las autoridades a ver las actividades del autor días previos al 1° de octubre.

Un reporte del FBI reveló que se recolectaron 22,000 horas de video y 252,000 imágenes en donde se pudo ver a Paddock unas 500 veces; la evidencia fue obtenida de aproximadamente 2,000 pistas que se investigaron.

Inicialmente se reportaron disparos en otras propiedades del Strip, otros dijeron que había más tiradores, e incluso hubo quienes aseguraron ver a más autores; sin embargo, la investigación de las autoridades reveló que Paddock actuó solo.

Marilou Danley, novia de Paddock y quien se encontraba en Filipinas días previos a la masacre, se convirtió en una persona de interés luego de que se encontrara a su pareja muerta en el cuarto 135 del piso 32 del hotel y casino Mandalay Bay y uno de los cuartos estuviera reservado a su nombre.

En las entrevistas que ella realizó con las autoridades posteriores a la masacre, se reveló que ella había viajado a su país natal por sugerencia de su pareja, quien le había mandado $150,000 para comprarse una casa en Filipinas; ella creía que el dinero era porque él quería terminar con la relación.

Su testimonio reveló que, tras una relación de varios años, él empezó a mostrar un interés en las armas y que empezó a juntarlas, tiempo en el que Danley le ayudaba a cargar con ellas en varias ocasiones.

Ella notó que a partir de septiembre del 2017, su novio se empezó a portar un poco extraño, declarando que en una de sus estadías en el Mandalay Bay observaba por las ventanas viendo hacia la calle desde diferentes ángulos.

Durante el ataque, Danley se encontraba en Manila en donde se dio cuenta que era buscada como persona de interés al ver su foto en la televisón, por lo que habló con su hija en California para regresar a Estados Unidos inmediatamente. Las autoridades dictaron que ella no era parte del ataque y desconocía de los planes de su novio.

Estos planes dejaron un total de 869 personas heridas, 413 de las cuales fueron causadas por las balas. 58 personas terminaron muertas, 20 perdieron la vida dentro del área del concierto y 11 en los alrededores del lugar; el resto murió en hospitales de la zona metropolitana de Las Vegas: Desert Springs (4), Spring Valley (3), Valley (1), Sunrise (16) y UMC (3).

Antes de que iniciara el tiroteo, Jesús Campos, guardia de seguridad en la propiedad, se dirigió a uno de los cuartos en el piso 32 para revisar por un sistema de alarma que se recibe cuando una puerta se mantiene abierta por un determinado tiempo.

Cuando Campos llegó al piso a través de las escaleras, no pudo abrir la puerta de acceso, por lo que se dirigió al piso 33 y de ahí tomó el elevador de huéspedes hacia el piso 32 y caminó hacia la puerta en donde descubrió que un soporte tipo “L” mantenía la puerta cerrada.

Esta puerta se tiene que mantener abierta en todo momento en caso de alguna emergencia, por lo que realizó el reporte a el departamento de mantenimiento a través de teléfono.

Cuando terminó la llamada y salió hacia el pasillo, escuchó lo que describió inicialmente como ruidos de perforación; poco después, Paddock disparó hacia el pasillo dentro del hotel, hiriendo a Jesús Campos en una de sus piernas. Él reportó los disparos en el pasillo del piso 32 a través de su radio y de su celular.

Stephen Schuck, ingeniero del Mandalay Bay, respondió al llamado previo de Campos sobre el soporte en la puerta de las escaleras, pero al llegar al lugar, su compañero le advirtió sobre los disparos; ambos se cubrieron junto a puertas de otros cuartos en el pasillo, momento en el que uso su radio para advertir sobre el tiroteo.

Tras una pausa, tanto Campos como Schuck se dirigieron al centro del hotel, momento en que las autoridades se iban acercando hacia el lugar de Paddock. El ingeniero del Mandalay Bay, cerró el acceso a los elevadores de los huéspedes y le dio una llave maestra a la policía para revisar el área.

Para cuando la policía llegó al piso en donde estaba el autor de la masacre, los disparos ya habían terminado. En múltiples videos revelados por la policía, se puede observar cómo entran al cuarto tras usar explosivos y se anuncia sobre el descubrimiento de un cuerpo.

Estos videos se repartieron semanalmente por meses a los medios de comunicación, luego de una demanda realizada por varios medios de comunicación, entre los que se encuentran CNN, The Associated Press, Los Angeles Times, The New York Times, The Waschigton Post, ABC y el grupo Sinclair (encargado de NBC en Las Vegas).

Inicialmente la policía quería confidencialidad sobre los videos, llamadas y documentos de la masacre, pero la decisión de un juez provocó que se revelara toda la información argumentando que, si ya no había más sospechosos, no había razón para mantener los documentos confidenciales.

Mucha ha sido la discusión negativa sobre la respuesta de la policía al tiroteo, pero tras la revelación del reporte final, se dijo que mucha fue la información que se recibió por parte de muchos oficiales que trabajaban, así como de empleados que no estaban trabajando.

Se dijo que reportes de múltiples tiradores, información errónea, varias fuentes de comunicación y la gran cantidad de llamadas recibidas, causaron que la comunicación entre las autoridades no fuera la mejor.

Sin embargo, tras localizar de dónde provenían los disparos y luego de determinar que ya habían acabado, la policía pasó de una situación de tirador activo a la de un hombre atrincherado.

Este tiroteo, que fue considerado el más mortífero en la historia moderna del país y el más trágico en muchos años, se unió a la larga lista de tiroteos en el país es donde se ataca a personas inocentes.

Tras el descubrimiento del cuerpo de Paddock, inició una investigación de múltiples agencias que comenzó con la revisión de sus pasos, de sus posesiones, de sus llamadas telefónicas y cateo de sus propiedades. La policía logró revisar 4 celulares que tenía, además del historial de búsqueda en dos computadoras portátiles.

Además, también revisaron su camioneta en el Mandalay Bay, y se tuvo que romper una ventana para que una unidad canina revisara por explosivos, y al alertar sobre ellos, se le llamó al equipo especializado de los bomberos de Las Vegas Fire & Rescue.

Dentro del vehículo había cargadores de rifles listos para usar, 20 contenedores de blancos explosivos de dos libras cada uno, 10 contenedores de blancos explosivos de una libra cada uno y 20 bolsas de substancias químicas explosivas de 2 libras cada una.

En sus residencias de Reno y Mesquite se encontraron 9 escopetas, 10 pistolas de mano, 6 rifles, objetivos explosivos, munición y cargadores de rifle.

Pero a pesar de poder determinar el qué, cómo, cuándo y dónde de la peor matanza en la historia moderna de Estados Unidos varios meses después del incidente, las autoridades no han podido determinar la pregunta que más se ha hecho la gente: el porqué.