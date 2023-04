Biden anuncia su campaña por la reelección y pide más tiempo para terminar su trabajo

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden anunció este martes que buscará la reelección en 2024, después de un gobierno marcado por su lucha contra la pandemia del coronavirus y la histórica inflación, entre otros.

El político demócrata hizo el anuncio a través de un video divulgado en sus redes sociales, bajo el lema "Let's finish the job", o "Terminemos el trabajo". El anuncio se hizo cuando hoy se cumple el cuarto aniversario del lanzamiento de su campaña para 2020.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Biden les pidió a los votantes que le den más tiempo para “terminar el trabajo” que empezó cuando asumió el cargo y arremetió contra el extremismo de Donald Trump y sus seguidores, por lo que prometió sanar el “alma de la nación”.

"Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos", dijo el mandatario en el vídeo titulado "Libertad".

De ser reelecto, Biden tendría 82 años al inicio de su segundo término como presidente de Estados Unidos, el más longevo en la historia del país. Es probable que se enfrente por segunda vez al republicano Donald Trump.

Según NBC News, Biden nombraría a una hispana como directora de campaña. Se trata de Julie Chávez Rodríguez, la latina de más alto rango en la Casa Blanca y nieta del líder campesino César Chávez.

El presidente Joe Biden pidió más tiempo para terminar sus objetivos de gobierno. Sin embargo, siete de cada 10 estadounidenses no quiere su reelección. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La caída de su popularidad y su avanzada edad —si gana la reelección dejaría la Casa Blanca con 86 años— serían dos de los puntos en contra que usarían los republicanos para atacar al presidente y generar dudas sobre su capacidad de gobernar.

El doctor Kevin C. O'Connor, médico personal del presidente Biden, lo ha declarado "un hombre sano y vigoroso de 78 años que está en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia".

De otro lado, la aprobación del presidente Biden cayó en marzo al nivel más bajo de su presidencia, cuando su gobierno intenta proyectar una sensación de estabilidad en medio de un par de quiebras bancarias y la persistente inflación.

El mandatario tuvo un nivel de aprobación de 38%, comparado con el 45% en febrero y el 41% en enero, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los demócratas también están a la expectativa ante la próxima gran batalla electoral de EEUU, las legislativas de medio mandato del próximo año.

En esos comicios, el Partido Demócrata enfrenta la posibilidad de perder la estrecha mayoría que detentan ahora tanto en la Cámara Baja -- 221 escaños frente a los 213 republicanos -- y en el Senado, donde los dos partidos tienen 50 representantes aunque la vicepresidenta Harris tiene el voto del desempate.