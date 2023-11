Biden y la primera dama viajan a Maine para honrar víctimas de masacre

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tienen previsto visitar la zona de Lewiston, Maine, el viernes por la tarde tras los tiroteos masivos de la semana pasada que dejaron 18 muertos y 13 heridos.

Si bien no se dio a conocer el itinerario exacto, es posible que visiten la bolera Just In Time, así como el Schemenges Bar and Grill, los dos lugares donde ocurrieron los tiroteos hace nueve días.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Varios miles de personas asistieron a vigilias por las víctimas durante el fin de semana, y los residentes comenzaron a regresar al trabajo y a la escuela el lunes después de que se levantaron las órdenes de quedarse en casa.

La Casa Blanca dijo que el presidente Biden y su esposa viajarán a Maine para estar con los familiares, los miembros de la comunidad y los socorristas afectados personalmente por los trágicos acontecimientos de la semana pasada.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que poco después del tiroteo masivo, el presidente ordenó a la Oficina federal de Prevención de la Violencia Armada que trabajara en estrecha colaboración con la comunidad de Lewiston para brindar apoyo y coordinar recursos, incluidos servicios integrales para las víctimas.

La Casa Blanca emitió un comunicado el viernes por la mañana en nombre del presidente, diciendo en parte: “La recuperación de este ataque será larga y difícil y el presidente Biden está comprometido a reunir recursos de todo el gobierno federal para apoyar a Lewiston en cada paso del camino. También seguirá siendo implacable al hacer todo lo que esté a su alcance para detener la epidemia de violencia armada que desgarra a nuestras comunidades e instará al Congreso a actuar sobre una legislación de sentido común sobre seguridad de las armas de fuego”.

El presidente ha visitado muchas comunidades marcadas por tiroteos masivos. Ha estado en Buffalo, Nueva York; Uvalde, Texas; Monterey Park, California, aproximadamente el año pasado.

“Hay muchas otras escuelas, muchos otros lugares cotidianos que se han convertido en campos de exterminio, campos de batalla aquí en Estados Unidos”, dijo Biden durante un discurso sobre la violencia armada el año pasado.

Hasta el viernes, ha habido al menos 37 asesinatos masivos en Estados Unidos en lo que va de 2023, dejando al menos 195 personas muertas, sin incluir a los atacantes que murieron, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo que sentía que la llegada de Biden a la ciudad sería significativa porque muestra que el país está de luto por Maine y que el estado cuenta con el apoyo del presidente.

“Al visitarnos en nuestro momento de necesidad, el presidente y la primera dama dejan en claro que toda la nación apoya a Lewiston y Maine, y por eso estoy profundamente agradecida”, dijo.

The Associated Press contibuyó a este artículo.