NBC News: serían 666 los menores migrantes cuyos padres no pueden ser localizados

NBC News reportó que los abogados que trabajan para reunir a las familias migrantes separadas por el gobierno de Donald Trump en el marco de su política de "tolerancia cero" en la frontera, ahora creen que la cantidad de niños separados para quienes no han podido encontrar padres es 666, más de un centenar de lo que dijeron inicialmente a un juez federal el mes pasado.

Aproximadamente un tercio de esos niños tenían menos de cinco años en el momento de la separación, según indicó una fuente familiarizada con los datos.

En un correo electrónico, Steven Herzog, el abogado que lidera los esfuerzos para reunir a las familias, explicó que el número es mayor porque el nuevo grupo incluye a aquellos "para quienes el gobierno no proporcionó ningún número de teléfono". Anteriormente, los abogados dijeron que no pudieron encontrar a los padres de 545 niños después de que intentaron establecer contacto pero no tuvieron éxito.

Herzog dijo en el correo electrónico a los abogados del Departamento de Justicia que representan a la administración Trump, que "agradeceríamos que el gobierno proporcione cualquier información de contacto actualizada disponible u otra información que pueda ser útil para establecer contacto" con los familiares de estos 666 menores. .

Lee la historia completa en NBCNews.com.