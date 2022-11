Zelenskyy está abierto a conversaciones con Putin y Rusia, pero bajo los términos de Ucrania

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania ha sugerido que está abierto a las conversaciones de paz con Rusia, suavizando su negativa a negociar con Moscú mientras el presidente Vladimir Putin esté en el poder y ateniéndose a las demandas centrales de Kiev.

El llamado de Volodymyr Zelenskyy a la comunidad internacional para “obligar a Rusia a entablar verdaderas conversaciones de paz” reflejó un cambio en la retórica. A finales de septiembre, después de que Rusia se anexionara ilegalmente cuatro regiones ucranianas, firmó un decreto declarando “la imposibilidad de mantener conversaciones” con Putin.

Pero las condiciones previas que el líder ucraniano enumeró el lunes por la noche parecen no ser un comienzo para Moscú, por lo que es difícil ver cómo los últimos comentarios de Zelenskyy avanzarían en las conversaciones.

Zelenskyy reiteró que sus condiciones para el diálogo eran la devolución de todas las tierras ocupadas de Ucrania, la compensación por los daños de la guerra y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra. No especificó cómo los líderes mundiales deberían obligar a Rusia a entablar conversaciones.

Las armas y la ayuda occidentales han sido clave para la capacidad de Ucrania para luchar contra la invasión de Rusia, que inicialmente algunos esperaban que atravesaría el país con relativa facilidad. Eso significa que Kiev no puede ignorar cómo se ve la guerra en Estados Unidos y la Unión Europea, según el analista político Volodymyr Fesenko.

“Zelenskyy está tratando de maniobrar porque la promesa de negociaciones no obliga a Kiev a nada, pero permite mantener el apoyo de los socios occidentales”, dijo Fesenko, jefe del grupo de expertos independiente Penta Center con sede en Kiev.

“Una negativa categórica a mantener conversaciones juega a favor del Kremlin, por lo que Zelenskyy está cambiando de táctica y habla sobre la posibilidad de un diálogo, pero en condiciones que lo dejan todo muy claro”, agregó.

LAS ELECCIONES EN EEUU LO PUEDEN CAMBIAR TODO

Si bien el apoyo a Ucrania ha obtenido un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso de los EEUU, una creciente oposición conservadora podría complicar eso el próximo año si los republicanos toman el control de la Cámara en las elecciones del martes.

Los comentarios recientes del líder republicano Kevin McCarthy de que los legisladores no darían un "cheque en blanco" a Ucrania reflejan el creciente escepticismo del partido sobre el costo del apoyo.

En privado, los legisladores republicanos que apoyan la ayuda a Ucrania ven la oportunidad de aprobar un tramo más de asistencia este año con el Congreso actual.

Rusia y Ucrania sostuvieron varias rondas de conversaciones en Bielorrusia y Turquía a principios de la guerra, que ahora se acerca a su marca de nueve meses, y Zelenskyy pidió repetidamente una reunión personal con Putin, que el Kremlin descartó.

Las conversaciones se estancaron después de que la última reunión de las delegaciones, celebrada en Estambul en marzo, no arrojara resultados.

Zelenskyy dijo el lunes que Kiev ha “propuesto (conversaciones) repetidamente y a las que siempre recibimos locas respuestas rusas con nuevos ataques terroristas, bombardeos o chantajes”.

Al menos 30% de las centrales eléctricas han sido dañadas por bombardeos rusos.

Rusia reanudó los llamados a las conversaciones después de que comenzó a perder terreno ante una contraofensiva ucraniana en el este y el sur en septiembre. Zelenskyy rechazó la posibilidad de negociar con Putin más tarde ese mes después de que el líder ruso reclamara ilegalmente cuatro regiones de Ucrania como territorio ruso.

Zelenskyy dijo el lunes que las condiciones de Ucrania para el diálogo incluían la "restauración de la integridad territorial (de Ucrania)… compensación por todos los daños de guerra, castigo para todos los criminales de guerra y garantías de que no volverá a suceder".

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, dijo el martes que Moscú no estaba estableciendo ninguna condición para la reanudación de las conversaciones. Acusó a Kiev de carecer de “buena voluntad”.

“Esta es su elección. Siempre hemos declarado nuestra disposición para tales negociaciones”, dijo Rudenko.

Putin y otros funcionarios rusos han afirmado repetidamente que Estados Unidos está impidiendo que Ucrania participe en conversaciones de paz, en las que varios países se han ofrecido a mediar.

En una entrevista publicada el martes, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que los países occidentales no presionarían a Kiev para que negocie los términos de Moscú.

“Ucrania está recibiendo armas bastante efectivas de sus socios, ante todo de Estados Unidos”, dijo Podolyak. “Estamos expulsando al ejército ruso de nuestro territorio. ¡Y dado eso, es una tontería obligarnos a negociar y de facto aceptar el ultimátum de Rusia! Nadie hará eso.

OTROS DESAROLLOS

— En la región oriental de Donetsk en Ucrania, donde los rusos luchan por tomar el control total, los bombardeos de Moscú mataron a tres civiles e hirieron a otros siete en las últimas 24 horas, según el gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Kyrylenko dijo que las muertes ocurrieron en la ciudad de Bakhmut, un objetivo clave de la ofensiva rusa en Donetsk, y en la ciudad de Krasnohorivka. El viceministro de defensa de Ucrania describió la semana pasada el área de Bakhmut como “el epicentro” de los combates en el este de Ucrania.

— En otra parte, dos civiles resultaron gravemente heridos por minas sin explotar en la región nororiental de Kharkiv, en Ucrania, donde las fuerzas de Kyiv recuperaron amplias franjas de territorio en septiembre, dijo el gobernador de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

— En la región parcialmente ocupada de Kherson en el sur, donde las tropas de Ucrania están llevando a cabo una exitosa contraofensiva, las autoridades instaladas por Rusia dijeron que han completado la evacuación de los residentes antes de los avances anticipados de Ucrania. La administración designada por el Kremlin ha tratado de reubicar a decenas de miles.

— Fotos satelitales analizadas por The Associated Press muestran una rápida expansión de un cementerio en el sur de Ucrania en los meses posteriores a que las fuerzas rusas tomaran la ciudad portuaria de Mariupol. No está claro cuántas personas fueron enterradas allí.

— El embajador de EEUU ante las Naciones Unidas aseguró a los agricultores ucranianos que extender un acuerdo en tiempos de guerra que permitía el envío de granos y otros productos básicos ucranianos en el Mar Negro era una prioridad para la ONU.

El acuerdo negociado por la ONU y Turquía ha permitido que más de 10 millones de toneladas de grano salgan de los puertos ucranianos y viajen a lo largo de un corredor designado. Está previsto que expire el 19 de noviembre. Un diplomático ruso citó el martes la insatisfacción de Moscú con su implementación y dijo que el Kremlin no había decidido si extenderlo.

Durante una visita a Kiev, se le preguntó a la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, si les estaba hablando a los ucranianos sobre las ideas estadounidenses para poner fin a la guerra. Ella respondió: “Rusia comenzó esto y Rusia puede terminarlo, y pueden terminarlo retirando sus tropas y dejando de cometer las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo ucraniano”.

Anunció $25 millones en asistencia adicional de EEUU para ayudar a los ucranianos a pasar el invierno.