Animales mueren congelados en santuario de vida silvestre

Un chimpancé, varios monos, algunos lémures y un número aún no especificado de aves murieron cuando un refugio de vida silvestre sin fines de lucro en el área de San Antonio se quedó sin energía durante la madrugada del lunes, en medio del implacable tiempo invernal que se ha apoderado de gran parte de Texas.

Brooke Chávez, directora ejecutiva de Primarily Primates, le dijo al San Antonio Express-News que el servicio de electricidad se interrumpió alrededor de las 6 a.m. del lunes en el santuario de 70 acres que albergaba a más de 400 primates.

Chávez dijo que el personal y voluntarios buscaron generadores, calefacciones portátiles, tanques de propano y mantas en un esfuerzo por salvar a los animales y que cuando las temperaturas alcanzaron niveles de un solo dígito, comenzaron a trasladarlos al zoológico de San Antonio y otro santuario en el norte de Texas. Desde ese momento empezaron a ver animales muertos.

“Nunca pensé que mi oficina se convertiría en una morgue, pero pasó (...) Alguien me preguntó cuántos animales han muerto, todavía no lo sé. Sé que perdimos muchos monos, lémures y aves tropicales ... No sabremos realmente cuántos animales murieron hasta que las temperaturas suban y la nieve comience a derretirse", aseveró Chávez.

Mientras se espera que las temperaturas gélidas continúen por unos días más y la autoridad eléctrica ha ordenado más interrupciones controladas en la mayor parte de Texas, Chávez y su personal pidieron la ayuda del público para proteger a los animales que permanecen en el santuario, incluyendo a varios chimpancés que por su tamaño es complicado transportar.