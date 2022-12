Sospechoso de asesinato en Idaho planea no comparecer en audiencia de extradición

BOISE, IDAHO - El sospechoso detenido en relación con el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho planea no comparecer en una audiencia de extradición para que pueda ser trasladado rápidamente a Idaho para enfrentarse a los cargos de asesinato, dijo el sábado su abogado defensor.

Bryan Kohberger, de 28 años, estudiante de doctorado y ayudante de cátedra en el Departamento de Justicia Penal y Criminología de la Universidad Estatal de Washington, fue detenido el viernes por la mañana por la Policía Estatal de Pensilvania en casa de sus padres en el municipio de Chestnuthill, según informaron las autoridades.

Bill Thompson, fiscal del condado de Latah, Idaho, dijo durante una conferencia de prensa el viernes que los investigadores creen que Kohberger entró en la casa de los estudiantes de la Universidad de Idaho, cerca del campus, "con la intención de cometer un asesinato." Los cuerpos de los estudiantes - Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin - fueron encontrados el 13 de noviembre, varias horas después de que los investigadores crean que murieron.

El abogado de Kohberger, el defensor público jefe Jason LaBar, dijo que Kohberger planea decirle a un juez en el condado de Monroe, Pennsylvania, el martes que renunciará a su audiencia de extradición para que pueda ser llevado rápidamente a Idaho para enfrentar los cargos y está ansioso por ser exonerado.

LaBar también advirtió a la gente de que no juzgue el caso hasta que se celebre un juicio justo. El caso ha generado una gran cantidad de especulaciones en las redes sociales, y los investigadores intentan a menudo culpar de las muertes a varios amigos y conocidos de las víctimas.

"El Sr. Kohberger ha sido acusado de delitos muy graves, pero el sistema judicial estadounidense lo cubre con un velo de inocencia", escribió LaBar en una declaración preparada. "Se le debe presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario - no juzgado en el tribunal de la opinión pública".

Los vecinos de la familia Kohberger, del municipio de Chestnuthill, Pensilvania, declararon el viernes al diario The Times-Tribune, su sorpresa al ver vehículos de las fuerzas del orden en el exterior de la vivienda.

Eileen Cesaretti, que vive al otro lado de la calle, dijo que quiere mucho a los padres de Kohberger y que aprecia a su hijo, de quien dijo que les ayudaba a ella y a su marido en casa cuando volvía del colegio.

"No creo que sea capaz de hacer algo así. Rezo a Dios para que sea inocente", dijo Cesaretti.

Nephi Duff vive al lado de Bryan Kohberger en un complejo de apartamentos de la Universidad Estatal de Washington para estudiantes graduados y familias. Dijo a la cadena de televisión KREM2, con sede en Spokane (Washington), que crímenes recientes como los asesinatos de Moscú le han hecho sentirse inseguro.

"No recuerdo haberlo visto nunca por aquí", dijo Duff sobre Kohberger. "Pensé que me mudaba a una comunidad pequeña y segura, pero no ha sido así últimamente. Sólo pienso que si estas cosas están ocurriendo delante de mis narices, ¿cómo puedo proteger a mi familia?".

BK Norton, estudiante del Departamento de Justicia Penal y Criminología de la WSU, dijo el viernes que no conocía bien a Kohberger, pero que no le caía bien.

"Interactuábamos en clase, pero personalmente no era fan de Bryan por los comentarios que había hecho sobre las personas LGBTQ+", dijeron en un correo electrónico a The Associated Press. "Era un poco raro, pero siempre pensé que era porque era torpe y quería encajar. No sé nada de Bryan personalmente, salvo que era de Pensilvania y estaba interesado en la psicología forense".

Thompson, el fiscal de Idaho, ha pedido a cualquiera que conozca a Kohberger que llame a la línea de pistas de la policía para compartir la información.

"Llamen a la línea de información, comuniquen todo lo que sepan sobre él para ayudar a los investigadores y, finalmente, a nuestra oficina y al sistema judicial a comprender plenamente todo lo que hay que saber no sólo sobre el individuo, sino sobre lo que ocurrió y por qué", dijo Thompson.

Los investigadores federales y estatales están examinando los antecedentes de Kohberger, sus registros financieros y sus comunicaciones electrónicas para identificar un motivo y construir el caso, según un funcionario de las fuerzas del orden que no podía comentar públicamente los detalles de la investigación en curso y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los investigadores también están entrevistando a personas que conocían a Kohberger, incluidos los de la WSU, dijo el funcionario.

Kohberger está detenido sin fianza en Pensilvania y lo estará en Idaho una vez que sea devuelto, dijo Thompson. La declaración jurada por cuatro cargos de asesinato en primer grado en Idaho permanecerá sellada hasta que sea devuelto, dijo el fiscal. También está acusado de delito grave de robo en Idaho. Una audiencia de extradición está prevista para el martes.

Los estudiantes, Kaylee Goncalves, de 21 años, de Rathdrum, Idaho; Madison Mogen, de 21 años, de Coeur d'Alene, Idaho; Xana Kernodle, de 20 años, de Post Falls, Idaho; y Ethan Chapin, de 20 años, de Conway, Washington - eran miembros del sistema griego de la universidad y amigos íntimos. Mogen, Goncalves y Kernodle vivían en la casa de alquiler de tres plantas con otros dos compañeros de piso. Kernodle y Chapin estaban saliendo y él estaba de visita en la casa esa noche.

Las autopsias mostraron que los cuatro estaban probablemente dormidos cuando fueron atacados. Algunos tenían heridas defensivas y cada uno fue apuñalado varias veces. No había signos de agresión sexual, según la policía.

Ben Roberts, estudiante de posgrado en el departamento de criminología y justicia penal de la WSU, describió a Kohberger como confiado y extrovertido, pero dijo que parecía que "siempre estaba buscando una manera de encajar".

"Sinceramente, lo había catalogado como alguien súper torpe". dijo Roberts.

Roberts empezó el programa en agosto -junto con Kohberger, dijo- y tuvo varios cursos con él. Describió a Kohberger como alguien que quería parecer académico.

"Una cosa que siempre hacía, casi sin falta, era encontrar la forma más complicada de explicar algo", dijo.