Sentenciado a 6 años de prisión por plan de secuestro a gobernadora de Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan - Un hombre molesto por las restricciones estatales de coronavirus fue sentenciado a poco más de seis años de prisión el miércoles por planear secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Ty Garbin admitió su papel en el supuesto plan semanas después de su arresto el otoño pasado. Es uno de los seis hombres acusados ​​en un tribunal federal, pero el único que se declaró culpable hasta ahora.

Fue una victoria clave para los fiscales que intentan demostrar el asombroso complot contra los demás.

SE DISCULPÓ CON LA GOBERNADORA

Garbin se disculpó con Whitmer, que no estaba en el tribunal, y su familia.

“No puedo ni empezar a imaginar la cantidad de estrés y miedo que sintió su familia por mis acciones. Y por eso lo siento mucho”, le dijo al juez el mecánico de aviación de 25 años.

En su acuerdo de culpabilidad, Garbin dijo que los seis hombres se entrenaron en su propiedad cerca de Luther, Michigan, construyeron una "casa de tiro" para parecerse a la casa de vacaciones de Whitmer y "la asaltaron con armas de fuego".

LA SENTENCIA FUE MENOR DE LA BUSCADA POR EL GOBIERNO

El gobierno, tomando nota de la cooperación excepcional de Garbin, le pidió al juez de distrito de Estados Unidos, Robert Jonker, que le diera crédito por ayudar a los investigadores a reforzar su caso contra sus coacusados. Es probable que testifique en cualquiera de los juicios.

El gobierno buscó una pena de prisión de nueve años, pero Jonker bajó a 6 años y cuarto.

Garbin "no se contuvo", dijo el fiscal federal adjunto Nils Kessler. "Él salía y decía: 'Planeamos hacer esto y yo era parte de ello a sabiendas'. Se sentó durante horas respondiendo todas nuestras preguntas".

SE CONVERTIRÍA EN TESTIGO ESTRELLA CONTRA LOS OTROS ACUSADOS

De hecho, el abogado defensor Gary Springstead le dijo al juez que Garbin “será un testigo estrella” contra los demás.

“Ty Garbin testificó frente al jurado en apoyo de la acusación que lo llevó a ser procesado. Lo lamenta de verdad, en general y sinceramente”, dijo Mark Satawa, otro abogado defensor.

Cuando se presentó el caso de secuestro en octubre, Whitmer, una demócrata, culpó en parte al entonces presidente Donald Trump y dijo que su negativa a denunciar a los grupos de extrema derecha había inspirado a extremistas en todo Estados Unidos durante una tumultuosa temporada electoral.

LA REACCIÓN DE LA GOBERNADORA TRAS CONOCERSE EL PLAN DE SECUESTRO

Whitmer escribió una declaración sobre el impacto de la víctima al juez, diciendo: "Las cosas nunca volverán a ser las mismas".

“Las amenazas continúan”, dijo en junio. “He mirado por mis ventanas y he visto grandes grupos de personas fuertemente armadas a menos de 30 metros de mi casa. Me he visto colgada de manera simbólica. Hace días en una manifestación había un cartel que pedía 'quemar a la bruja'".

El año pasado, Whitmer impuso importantes restricciones y medidas en la economía debido al COVID-19, aunque desde entonces se han levantado muchos límites. El Capitolio de Michigan fue escenario de manifestaciones, incluidas manifestaciones con personas armadas que pedían la destitución de la gobernadora.

“Los complots y amenazas en mi contra, no importa cuán inquietantes sean, no pudieron disuadirme de hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible al escuchar a los expertos médicos y de salud”, dijo Whitmer. "Para mí es muy simple: esta tenía que ser la prioridad".