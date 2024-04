La sentencia que pagará la armera de película “Rust” por tiroteo mortal durante filmación

SANTA FE - La armera de “Rust” Hannah Gutiérrez-Reed fue sentenciada este lunes a 18 meses de prisión en un tribunal de Santa Fe, Nuevo México, tras haber sido declarada culpable de homicidio involuntario el mes pasado por el asesinato de la directora de fotografía, Halyna Hutchins en 2021.

El juez hizo referencia a la falta de remordimiento de Gutiérrez-Reed antes de dictar sentencia. "Su abogado tuvo que decirle al tribunal que usted estaba arrepentida", dijo.

Después de la frase, ella dijo: "tú eras la armera que se interponía entre un arma segura y un arma que podía matar a alguien. Por ti, ella estaría viva".

Los fiscales buscaban la pena máxima de 18 meses en una prisión estatal.

Al comienzo de la audiencia de sentencia, la fiscal especial de Nuevo México, Kari T. Morrissey, dijo que revisó las llamadas telefónicas de Gutiérrez-Reed desde la cárcel para determinar qué duración de la sentencia recomendar al juez.

Morrissey afirmó que las llamadas realizadas por Gutiérrez-Reed “nos dicen quién es ella realmente” y que ella no se responsabiliza por la muerte de los Hutchins y que “elige culpar a los testigos que testificaron en su contra, a mí, a usted".

Se pudo ver a Gutiérrez-Reed, que vestía un uniforme de prisión de color caqui con una camiseta blanca de manga larga debajo, secándose las lágrimas mientras el agente de Hutchins, Craig Mizrahi, leía una declaración sobre el impacto de la víctima durante la audiencia de sentencia.

El director de "Rust", Joel Souza, que también resultó herido durante el incidente, leyó virtualmente una declaración sobre el impacto de la víctima. Dijo que los últimos dos años y medio han sido “difíciles de expresar con palabras” y que “quiero que todos los afectados por los fracasos de la Sra. Reed ese día encuentren la paz… Quiero que el dolor desaparezca… Ella tuvo una talento para la vida, ella fue una piedra de toque para todos los que la conocieron, y aquellos que tuvimos la suerte de haber compartido su fugaz paso por este planeta fuimos mejores por ello”.

La madre de Hutchins habló en un video pregrabado filmado en su Ucrania natal. En él, sollozaba al recordar su vida sin su hija y decía: “Es extremadamente difícil sin ella”.

Los fiscales concluyeron sus argumentos con una presentación de diapositivas de fotografías de Hutchins con el tema "Wish You Were Here" de Pink Floyd.

Gutiérrez-Reed estaba llorando cuando se dirigió al tribunal pidiendo libertad condicional y dijo que "me duele el corazón por Hutchins, sus amigos y familiares". Añadió que Hutchins "siempre será una inspiración" y que su "corazón está conmovido".

“Les ruego que no me den más tiempo”, dijo Gutiérrez-Reed.

Tras la condena de Gutiérrez-Reed, el juez ordenó que la mujer de 26 años permaneciera bajo custodia policial en espera de su sentencia. La acusada fue hallada no culpable del cargo de manipulación de pruebas.

POLÉMICAS GRABACIONES DESDE LA CÁRCEL

En conversaciones telefónicas grabadas en la cárcel con su madre, su novio y el asistente legal de su abogado, Gutiérrez-Reed llamó a los jurados “idiotas” e “imbéciles” mientras se quejaba del tiempo que les tomó deliberar, según un documento reciente de fiscales.

También en las llamadas telefónicas, dijo que no testificaría en el próximo juicio penal del actor Alec Baldwin en caso de que la citaran y que quiere que él también vaya a la cárcel.

El juicio penal de casi dos semanas se centró en el tiroteo en el set de filmación de la película de vaqueros “Rust” en 2021, cuando Baldwin empuñaba un arma de utilería que disparó una munición real, matando a Hutchins, de 42 años e hiriendo al director Joel Souza.

Durante los argumentos finales de la fiscalía, la fiscal especial Kari T. Morrissey dijo al jurado que Gutiérrez-Reed “fue negligente, descuidada, desconsiderada”.

Por su parte, el abogado de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, dijo que los fiscales no habían probado más allá de toda duda razonable que Gutiérrez-Reed fuera responsable de llevar balas reales al set y alegó que Baldwin fue en última instancia responsable de la muerte de Hutchins.

No solo eso, el abogado arremetió y dijo: “Lo que hizo que ella falleciera fue que el Sr. Baldwin se salió del guion y apuntó con el arma”.

Bowles añadió que “el único acto definitivo es apuntar con esa arma. La señora Gutiérrez no estaba en la iglesia, no apuntó con esa arma, no la sacó”.

Baldwin, quien está acusado de homicidio involuntario, será juzgado en julio.