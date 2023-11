Captado en video: la distraen y le roban $20,000 tras salir de un banco

LOS ÁNGELES, California - Equipos organizados de ladrones en el sur de California están utilizando métodos de distracción para robar dinero a las personas que retiran grandes cantidades de efectivo.

A esto se le conoce en inglés como “bank jugging” y se ha convertido en un problema grave en esta región. La policía de Riverside advierte a las personas que tengan más cuidado con su entorno al retirar dinero en efectivo.

Según la policía, a una mujer le robaron $20,000 después de que la siguieran hasta el estacionamiento de un centro comercial en Riverside.

El Departamento del Algucil del condado de Los Ángeles anunció el arresto de dos personas en conexión con un violento robo contra una persona de la tercera edad en Hacienda Heights.

Las imágenes de vigilancia capturaron a una mujer distrayendo a la víctima colocando un billete detrás de su automóvil mientras salía del vehículo.

Mientras distraían a la víctima, un automóvil negro se detuvo y una segunda persona saltó, agarrando silenciosamente el bolso en el asiento delantero antes de irse.

Dos incidentes similares tuvieron lugar en el condado de Orange e Irvine, donde grupos intentaron robar dinero en efectivo de personas distraídas. En ambos casos los ladrones fueron detenidos.

La sargento de la policía de Irvine, Karie Davies, dice que ha habido 24 incidentes de “bank jugging” en 2023 y que muchos de los equipos que realizan los atracos provienen del estado de Texas.

“Por lo general, estos tipos conducen vehículos de alquiler, no los usan durante más de una semana y luego los abandonan”, dijo el oficial Davies, quien recomienda no dejar nada de valor en los vehículos.

Con las compras navideñas a la vuelta de la esquina, muchas personas se dirigen a bancos y centros comerciales locales. La policía advierte a la gente que tenga mucho cuidado al retirar grandes cantidades de dinero de los bancos.

“No se distraiga, esté atento a su entorno mientras camina hacia su automóvil”, dijo el oficial Ryan Railback.

Los investigadores todavía están intentando identificar a los ladrones en el caso de Riverside. Cualquier persona que tenga información sobre el robo debe comunicarse con el Departamento de Policía de Riverside.

Cómo evitar el robo de dinero tras retiros del banco (bank jugging)

Expertos de agencias financieras recomiendan a los usuarios seguir las siguientes consejos cuando retire dinero del banco o un cajero automático:

Preste atención a los alrededores cuando esté retirando dinero del cajero automático o salga de la entidad bancaria.

Oculte el dinero antes de salir del banco y no lo deje en el auto, aunque sea escondido.

Esté atento por si una persona lo sigue. En caso de sospecha, llame al 911.

Si tiene que hacer varias diligencias, incluyendo retirar dinero, deje el viaje para el banco como última parada.

