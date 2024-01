“Quería a todo el mundo”: recuerdan a niño de 11 años asesinado en tiroteo escolar en Iowa

DES MOINES, Iowa - Ahmir Jolliff salió corriendo de su casa de Perry el jueves por la mañana, ansioso por ver a sus amigos en el primer día de vuelta al colegio tras las vacaciones de invierno.

Era el Ahmir de siempre, conocido en su casa como "Smiley", un torbellino de actividad alegre de 11 años. Según su madre, dejaba un baúl de juguetes abierto en el jardín para que cualquiera pudiera jugar con ellos. Le encantaba el fútbol, tocaba la tuba y cantaba en el coro. Tenía la costumbre de tocar a la gente en el hombro y preguntarles cómo les había ido el día.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Ahmir fue asesinado el jueves, antes incluso de que empezaran las clases, cuando un estudiante de 17 años del Perry High School abrió fuego en la cafetería. Según las autoridades, el alumno de sexto curso, que asistía a la escuela intermedia conectada con el instituto, recibió tres disparos. Otras siete personas, entre ellas el director de la escuela, otros dos miembros del personal y cuatro estudiantes, resultaron heridas antes de que el tirador muriera de una herida de bala autoinfligida.

La madre de Ahmir, Erica Jolliff, dijo que esa mañana su hijo no veía la hora de llegar a la escuela y salió minutos antes que su madre y su hermana, que cursa noveno grado. Jolliff no tardó en buscar a sus hijos por las calles cuando las autoridades llegaron a toda velocidad a la ciudad y bloquearon el acceso al complejo tras el tiroteo. Encontró a su hija ilesa. Pero no pudo encontrar a Ahmir.

"Tenía la sensación de que seguía en el edificio", dijo.

Jolliff se mostró horrorizada al oír que los amigos de Dylan Butler, de 17 años, identificado por la policía como el autor de los disparos, afirman que fue víctima de acoso escolar durante años y que los profesores y las autoridades escolares no hicieron nada para protegerlo.

"Enviamos nuestras condolencias a la familia de Dylan; están en nuestras oraciones y también sentimos mucho su pérdida", dijo en una entrevista a última hora del viernes con The Associated Press.

El tiroteo se produjo poco después de las 7:30 de la mañana del jueves, poco antes de que comenzaran las clases en el primer día de vuelta tras las vacaciones de invierno. El portavoz de la División de Investigación Criminal de Iowa, Mitch Mortvedt, dijo a la AP que el tiroteo comenzó en la cafetería, donde los estudiantes de varios grados estaban desayunando, y luego se extendió fuera de la cafetería, pero se contuvo en el extremo norte de la escuela.

Las autoridades dijeron que Butler tenía una escopeta de acción de bomba y una pistola de pequeño calibre. Mortvedt dijo que las autoridades también encontraron un artefacto explosivo improvisado "bastante rudimentario" entre las pertenencias de Butler, y que fue puesto a buen recaudo.

Dos amigos y su madre que hablaron con la AP dijeron que Butler era una persona tranquila que había sufrido acoso desde la escuela primaria. Los investigadores todavía están trabajando para obtener una "buena comprensión de quién era Dylan", dijo Mortvedt. La investigación incluirá los antecedentes de Butler junto con el "ambiente de la escuela", dijo.

El superintendente Clark Wicks no quiso discutir si Butler había sido acosado, pero defendió la forma en que su distrito responde a esas situaciones, diciendo: "Nos tomamos en serio todas las situaciones de acoso escolar y nuestro objetivo es tener siempre ese ambiente seguro y acogedor".

Perry tiene unos 8,000 residentes y está a unas 40 millas al noroeste de Des Moines, en el límite del área metropolitana de la capital del estado. El instituto forma parte del Distrito Escolar Comunitario de Perry, con 1,785 alumnos.

Jolliff recordaba a su hijo como una fuente de felicidad y sociabilidad, que parecía conocer a todo el mundo en la ciudad y cuyos amplios hoyuelos estaban constantemente iluminados por una sonrisa perpetua.

"Era muy querido y quería a todo el mundo", dijo. "Era una persona muy extrovertida".

Jolliff dijo que no sabía nada de la situación de Butler, pero que sentía simpatía por él. Jolliff dice que espera que los administradores han aprendido la importancia de comprobar en los estudiantes para asegurarse de que están bien.

"Sólo rezo para que lo que perdimos no sea en vano y que otras cosas se puedan poner en marcha con el sistema escolar", dijo Jolliff.