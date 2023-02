Madre puertorriqueña vive con su hijo de 15 años en un auto en la costosa Florida

KISSIMMEE, Florida. – La falta de viviendas asequible y la inflación han llevado a una mujer y a su hijo a hacer de su auto un “hogar”.

Sheila Serrano, una puertorriqueña radicada en Kissimmee, Florida, se encuentra durmiendo dentro de su carro junto a su hijo, de 15 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

La familia ha sometido solicitudes de aprobación de vivienda a varios complejos de apartamentos para tener un techo digno que les proteja de las inclemencias del tiempo en Florida Central, cuyas temperaturas suben y bajan constantemente entre los 50 a 85 grados.

“He aplicado para apartamentos y me piden el doble de sueldo para poder darme un apartamento”, contó Serrano a Telemundo 31, una práctica usual de los complejos para asegurar que los inquilinos cobren el doble o más del pago de la renta.

“Hay gente que se está chavando aquí… y esto es día tras días… Según uno se levanta a buscar trabajar, a ir a trabajar… Los nenes no los puedo tener en una escuela porque no tengo una dirección estable”, dijo.

Serrano trabajaba en un asilo de ancianos donde cobraba $12 la hora de los $15 que le habían dicho. Pese a que le dijeron que iban a subir el salario a $15, ella asegura que jamás pasó.

“A veces no tenemos ni para comer y es triste. Uno acostarse con unos hijos, que son menores, con hambre... El único sitio que tenemos para ir a almorzar es el Salvation Army y es una vez al día, pero durante toda la noche, tenemos que pasarlo con el frio. Dormir con el carro y no poder prenderlo mucho porque no tengo para gasolina”, detalló.

Como consecuencia, su hijo tampoco puede ir a la escuela, pues no cuentan con una dirección estable.

“A mí me gusta trabajar, yo soy trabajadora, siempre he sido trabajadora. Entonces, cuando ahora necesitamos del sistema que nos ayude, porque lo que estamos pidiendo una ayuda, porque no soy yo nada más que están estas situaciones”, dijo.

En el condado Osceola, lo más parecido a un refugio es la organización de Servicios Sociales Home, que ayuda a madres solteras con hijos a obtener viviendas de transición, pero hay que calificar para el programa.