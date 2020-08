Políticos “sabotean” el servicio postal: jefe del sindicato de carteros en San Diego

Mientras los líderes políticos luchan por la financiación del Servicio Postal de los Estados Unidos, los líderes sindicales que representan a los trabajadores postales de San Diego están expresando su frustración por no recibir el dinero del estímulo.

“El estado de ánimo es muy sombrío y la moral muy baja”, dijo el presidente del Local 197 del Sindicato de Trabajadores Postales de Estados Unidos, Eddie Cooper Jr.

Cooper, cuyo sindicato representa a los empleados de correos, mantenimiento y trabajadores de flotas de vehículos, dijo que ya está viendo el impacto sobre el retraso de cualquier financiamiento futuro.

“Aquí, en el último mes, cuatro o cinco semanas, nos quitaron cuatro o cinco máquinas de procesamiento de correo de nuestra planta aquí en San Diego. Cada una de esas máquinas puede procesar hasta 35,000 piezas de correo por hora ”, dijo Cooper.

Cooper dijo que ya se han presentado leves retrasos en el servicio de correo en San Diego.

Pero su mayor preocupación puede no ser necesariamente la velocidad de entrega del correo, sino la salud y el bienestar de los trabajadores postales en medio de una pandemia.

Exigen que se otorgue el financiamiento suficiente para lograrlo.

El presidente del sindicato local de carteros está expresando una frustración similar por las disputas políticas.

“Es realmente simple. Ésta es nuestra profesión. Si los políticos no sabotean el servicio postal, podemos manejar cualquier cosa. ¿Por qué no querrías ayudar a una agencia federal? ”, dijo Ricardo Guzmán, presidente de la Sucursal Local 70 de la Asociación Nacional de Carteros.

Guzmán señaló que escuchó historias de correos retenidos en las oficinas de correos locales antes de ser enviados al centro de distribución principal en Rancho Bernardo. Advirtió ya planea presentar quejas en cada caso.

A nivel local, el oficial de comunicaciones del Servicio Postal de los Estados Unidos no comentó sobre las preocupaciones de los trabajadores de San Diego, sino que hizo referencia a una declaración extensa que fue emitida el 27 de julio por el Director General de Correos Louis DeJoy.

“El Servicio Postal se encuentra en una posición financieramente insostenible, debido a una disminución sustancial en el volumen de correo y un modelo comercial quebrado. Actualmente no podemos equilibrar nuestros costos con las fuentes de financiamiento disponibles para cumplir con nuestra misión de servicio universal y otras obligaciones legales. Debido a esto, el Servicio Postal ha experimentado más de una década de pérdidas financieras, sin un final a la vista, y enfrentamos una inminente crisis de liquidez.

El Congreso y la Comisión de Regulación Postal deben promulgar reformas legislativas y reglamentarias para ayudar a abordar la situación. Al mismo tiempo, es imperativo que el Servicio Postal funcione de manera eficiente y eficaz. De hecho, existen alternativas para todos los productos que ofrecemos, y la única forma en que el Servicio Postal puede continuar brindando servicios postales universales rápidos, confiables y asequibles para todos los estadounidenses a largo plazo es enfocándose vigorosamente en la eficiencia de nuestra operaciones.

Para empezar, debemos adherirnos mejor a nuestros planes operativos existentes, que fueron desarrollados precisamente para asegurar que cumplimos con nuestros estándares de servicio de una manera eficiente y efectiva. Es evidente que el Servicio Postal tiene la capacidad de mejorar en esa área. El día en que tomé juramento como Director General de Correos por nuestra Junta de Gobernadores, el Inspector General del Servicio Postal emitió un informe titulado “U.S. Optimización de la red de procesamiento del servicio postal e impactos del servicio ". En ese informe, nuestro Inspector General indicó que el Servicio Postal gastó $ 1.1 mil millones en tiempo extra de procesamiento de correo y tiempo extra de penalización, $ 280 millones en transporte tardío y adicional, y $ 2.9 mil millones en tiempo extra de entrega y costos de tiempo extra de penalización en el año fiscal 2019. Sin embargo, incluso después de incurrir en estos costos adicionales, el Servicio Postal no ha visto una mejora sustancial en los puntajes de desempeño de nuestro servicio. Si bien no estuvimos totalmente de acuerdo con todos los aspectos del informe de la OIG, no discutimos la conclusión fundamental de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para concentrarnos en nuestros planes para mejorar la eficiencia operativa y seguir controlando los gastos de horas extraordinarias. La Comisión Reguladora Postal también ha reconocido en sus informes más recientes que el Servicio Postal no está en un camino sostenible y que seguimos sin lograr nuestros objetivos de servicio con respecto a la mayoría de nuestros productos dominantes en el mercado.

El Servicio Postal ha pasado los últimos cuatro años tratando sin éxito de obtener una reforma legislativa del Congreso y una reforma de precios de la República Popular China, sin dejar de centrarse en la eficiencia de nuestras operaciones. Dada nuestra situación actual, es fundamental que el Servicio Postal revise nuestras operaciones y realice los ajustes necesarios. Estamos muy enfocados en nuestra misión de servicio público de brindar un servicio rápido, confiable y eficiente a todas las personas y empresas en este país, y seguir siendo parte de la infraestructura crítica de la nación. Sin embargo, se deben realizar cambios y nos volveremos a concentrar en todos los elementos que están bajo nuestro control y propondremos cambios en algunos que no lo están, para asegurarnos de que podremos continuar cumpliendo con nuestra obligación de servicio universal para toda América."