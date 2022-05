¿Tienes unos audífonos AirPods? Padres demandan a Apple luego que su hijo sufrió presunto incidente que lo dejó sordo

SAN ANTONIO – Una familia de San Antonio se está enfrentando en corte contra Apple por los daños que uno de los productos del gigante tecnológico, supuestamente, le causó a su hijo.

Una demanda presentada contra la empresa busca compensación por negligencia y fraude, argumentado que Apple falló a la hora de diseñar los AirPods y no advirtió “a los usuarios que los auriculares son propensos a aumentos rápidos e inesperados en el volumen”.

Ariani Reyes explicó a Telemundo 60 San Antonio que su hijo Bernardo, de 14 años, tenía un auricular en su oído derecho cuando recibió una notificación sobre una Alerta Amber, la cual emitió un sonido ensordecedor.

“Luego, luego empezó tenía un zumbido muy fuerte, tuvo mareo, vértigo, nausea, no se pudo levantar de la cama durante dos semanas”, dijo la madre del menor.

Según la demanda, el incidente ocurrió el 17 de mayo de 2020, causándole pérdida de audición al adolescente y costándole miles de dólares en gastos médicos a su familia.

“Lo que pedimos en nuestra denuncia es que Apple tome los pasos para remediar la falla de los AirPods para ajustar automáticamente el volumen”, declaró Robert Horn, abogado de la familia. “También le hemos pedido a Apple que advierta adecuadamente a los consumidores sobre las posibilidades peligrosas y el riesgo asociado al aumento del volumen que ocurre con las notificaciones y alertas”.

La demanda, en la que también se nombra a Luxshare-ICT, Inc. y Luxshare Precision Industry Co. LTD, asegura que el menor deberá utilizar un aparato auditivo por el resto de su vida.

Telemundo 60 San Antonio contactó a Apple en busca de una declaración sobre este litigio; sin embargo, la empresa no ha respondido a nuestra petición hasta el momento.