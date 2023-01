¿Qué es NOTAM? El sistema de más de medio siglo que paralizó los vuelos en EEUU

DALLAS — Hasta el miércoles, pocos pasajeros habían escuchado hablar de los NOTAM (acrónimo en inglés de Notice to Air Missions o Aviso a las Misiones Aéreas) ni tenían idea de que el sistema que genera esas alertas pudiera causar tantas penurias en el transporte aéreo.

Cuando llegaron a los aeropuertos en la mañana, lo entendieron rápidamente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El sistema informático de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) que compila y provee información esencial de seguridad a los pilotos tuvo un desperfecto. Esto paralizó temporalmente todos los vuelos a nivel nacional y causó congestionamientos de tráfico aéreo que tardarán al menos un día en solucionarse. Más de 1.300 vuelos fueron cancelados y otros 9.000 se habían demorado para la noche en la costa este debido al problema, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

El sistema se utiliza desde hace más de medio siglo y ha evolucionado del papel a la computadora. Está en proceso de actualización.

¿QUÉ SON LOS NOTAM?

Los avisos compilan información esencial previa para los vuelos que se entrega a pilotos, despachadores de aerolíneas y demás personal, e incluyen detalles sobre cosas como posible mal clima en el trayecto, cambios en la pista y en las pistas de rodaje en aeropuertos, y espacios aéreos cerrados que deben evitarse. Los avisos comenzaron a distribuirse en 1947 y se basaron en el sistema utilizado para advertir a los capitanes de los barcos sobre los peligros en la mar.

Legalmente un piloto no debe despegar hasta que haya revisado la información. John Hansman, profesor de aeronáutica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), dijo que la mayoría de las aerolíneas están suscritas a servicios que compilan la información de la FAA para los NOTAM y la envían a cada vuelo. Los centros despachadores de vuelos de las aerolíneas los reenvían a sus pilotos. En este caso, los servicios no compilaron la información debido al mal funcionamiento del sistema de la FAA, agregó.

¿CUÁL FUE EL PROBLEMA?

La FAA dijo que los indicios preliminares “rastrearon la falla a un archivo de base de datos dañado”. La agencia dijo que tomaría medidas para evitar otra interrupción similar.

El sistema dejó de funcionar el martes a las 8:28 a.m. del este, pero como a esa hora no había muchas salidas, los pilotos pudieron recibir la información verbalmente. Al amanecer en la costa este, el sistema seguía sin funcionar y había demasiados despegues como para transmitir la información a los pilotos de manera individual.

Es probable que el sistema principal haya tenido un problema, y que el de respaldo no funcionara correctamente. La FAA reinició el sistema principal alrededor de las 5 de la mañana, pero le tomó algo de tiempo verificar que toda la información estuviera validada y disponible, dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Entonces la FAA ordenó que todos los vuelos se mantuvieran en tierra el miércoles por la mañana y los aviones permanecieron varados durante horas “para garantizar que los mensajes circularan en forma correcta y que la información con fines de seguridad funcionara debidamente”, dijo Buttigieg.

Personas vinculadas con la aviación desde hace mucho tiempo no recuerdan una paralización del sistema de la FAA de esta magnitud debido a una falla en la tecnología.

¿CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO EL GOBIERNO?

Buttigieg dijo que el sistema de los NOTAM es actualizado en forma constante, y una cuestión crucial es si está obsoleto.

“No permitiremos la utilización de nada inseguro”, declaró Buttigieg a la prensa. “Esto precisamente es por qué nuestro interés en este momento es entender, identificar y corregir cualquier aspecto relacionado con la causa fundamental de cómo fue que sucedió en primer lugar”.

El representante federal Sam Graves dijo que la falla de los NOTAM es inexcusable y un resultado de que el Departamento de Transporte y la FAA “no dieran mantenimiento ni operaran debidamente el sistema de control de tráfico aéreo”.

Graves, presidente de la Comisión de Transporte de la cámara baja, dijo que la FAA ha carecido de un director permanente durante casi un año. Agregó que espera un informe completo sobre la interrupción.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

¿HUBO ANTES ALGÚN PROBLEMA CON EL SISTEMA?

No de esta magnitud. “Periódicamente ha habido problemas locales aquí o allá, pero este es bastante significativo históricamente”, estimó Tim Campbell, exvicepresidente senior de operaciones aéreas en American Airlines y en la actualidad consultor en Minneapolis. Aunque de momento no estaba clara la causa de la interrupción del martes, Campbell dijo que había preocupación por la tecnología de la FAA, y no sólo del sistema de los NOTAM.

Otra tecnología de la FAA también se está volviendo anticuada, declaró Campbell. “Gran parte de sus sistemas son sistemas informáticos antiguos, confiables en lo general, pero que están obsoletos”, afirmó.

La ley de infraestructura aprobada el año pasado canalizó 25,000 millones de dólares a aeropuertos, y aproximadamente 5,000 millones fueron para instalaciones de control del tráfico aéreo. Personal legislativo dijo que parte de esos recursos podría destinarse a equipo. Pero Buttigieg señaló que cualquier mejora de los NOTAM quizá tenga que esperar a una nueva iniciativa de financiación para la FAA.

“Creo que esto nos da un punto de información importante y un momento importante para entender lo que necesitaremos para avanzar”, indicó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) ha criticado la manera como son presentados los NOTAM después de que un jet de Air Canadá casi aterriza sobre cuatro aviones que esperaban para despegar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en 2017. Los pilotos no vieron la información sobre una pista cerrada que estaba entre muchos otros avisos.

¿DEBERÁ COMPENSAR EL GOBIERNO A PASAJEROS?

Las aerolíneas tendrán que asumir el pago de reembolsos y de otras compensaciones, aun cuando la FAA fue la culpable de la paralización de los vuelos. Kurt Ebenhoch, defensor de los consumidores y exejecutivo de una aerolínea, dijo que los pasajeros tienen derecho a un reembolso total si alguna aerolínea cancela un vuelo por el motivo que sea.

Las principales aerolíneas, como Delta, American, Southwest y United no estaban aplicando las tarifas de cambio de vuelo para los vuelos del miércoles, y en algunos casos para los del jueves, a fin de facilitar a los pasajeros que modificaran sus planes de viaje.

El gobierno no está obligado legalmente a hacer reembolsos a los pasajeros, lo que es desquiciante, dijo Brett Snyder, agente de viajes y autor del blog de viajes “Cranky Flier”.

“El secretario Buttigieg debería poner el ejemplo y hacer los reembolsos directos a la gente desde las arcas gubernamentales”, manifestó.

¿PODRÍA OCURRIR DE NUEVO?

No está claro. El Congreso se disponía de antemano a examinar la tecnología aeronáutica después de los problemas en el sistema de horarios de las tripulaciones de Southwest Airlines durante la temporada de fin de año, lo que causó la cancelación de casi 17.000 vuelos en los últimos días de diciembre. Ahora, el sistema que envía los NOTAM y los sistemas de respaldo serán incluidos en la indagatoria.

“Investigaremos lo que causó esta interrupción y la importancia de los sistemas redundantes para impedir que se repitan estos incidentes en el futuro”, dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión de Transporte del Senado, la senadora Maria Cantwell. “El público necesita un sistema de transporte aéreo fuerte”.