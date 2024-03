Increíble: mujeres inmovilizan a un puma para salvar a un amigo atrapado en sus fauces

Un grupo de ciclistas del área de Seattle que ayudaron a uno de los suyos a escapar de las fauces de un puma contaron su historia este fin de semana, diciendo que lucharon contra el gato y lo inmovilizaron.

La mujer que fue atacada, Keri Bergere, sufrió lesiones en el cuello y la cara y fue tratada en un hospital y dada de alta tras el incidente del 17 de febrero en un sendero al noreste de Fall City, dijo el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington en un comunicado.

Bergere dijo que pasó cinco días en un hospital del área y que aún se estaba recuperando.

El teniente de Pesca y Vida Silvestre Erik Olson calificó las acciones de sus compañeros ciclistas como "heroicas" en el comunicado. Pero el alcance de la batalla de los ciclistas con el gato de 75 libras no quedó claro de inmediato.

Tres de los ciclistas, Bergere, Annie Bilotta y Tisch Williams, hablaron con KING of Seattle, afiliada de NBC, para una historia el viernes.

El trío, que han andado juntos en bicicleta durante cinco años y compiten en carreras, dijo que estaban a unas 19 millas de una caminata, cerca de los senderos para bicicletas de Tokul Creek, cuando de repente un par de pumas corrieron y uno de ellos agarró a Bergere y la arrastró fuera de su bicicleta.

"Solo recuerdo que me abordaron desde este lado y terminé en el otro lado de la carretera clavada en el suelo y escuché a todas las mujeres reuniéndose y luchando por mi vida", le dijo Bergere a KING.

El otro gato corrió hacia las colinas, dijeron los ciclistas, mientras los cuatro ciclistas con Bergere montaban un contraataque para salvarla de las garras de las mandíbulas del atacante, en ese punto alrededor de su cara y ejerciendo presión.

"Erica y Tisch vienen con palos y una piedra y estamos luchando cuerpo a cuerpo contra esta cosa", dijo Bilotta a la estación.

Los pumas utilizan la extraordinaria fuerza de sus mandíbulas, que se dice que ejercen alrededor de 400 libras por pulgada cuadrada de presión, para aplastar los cráneos, los huesos del cuello y la tráquea de sus presas, dicen los expertos.

Por un tiempo pareció que el gato no cedería mientras Bergere colaboraba haciendo todo lo que podía, incluso tocarle los ojos y la nariz, le dijo a la estación de Seattle.

Pero unos 15 minutos después de iniciada la saga, dijeron los ciclistas, el gato aflojó la presión sobre Bergere y ella pudo sacar la cara de sus fauces.

En ese momento, las mujeres usaron una bicicleta para inmovilizar al puma mientras la ayuda estaba en camino, dijeron. Bergere estaba cerca, herido pero vivo.

"Ella simplemente nos daba el visto bueno", recordó Williams.

Los oficiales de Pesca y Vida Silvestre mataron al puma a tiros y lo retiraron para examinarlo, concluyendo más tarde que no tenía enfermedades o anomalías que pudieran contribuir a tal provocación, según el comunicado de la agencia.

El segundo gato no fue encontrado.

Bergere expresó su gratitud a sus compañeros ciclistas.

"Sé con certeza que estaría muerta si no volvieran a entrar, simplemente me habría ido", le dijo a KING. "Ese puma me tenía."