Ella se unió a los terroristas de ISIS y EEUU le quitó la ciudadanía, ahora se arrepiente y pide volver

Una mujer que se escapó de su hogar en Alabama a la edad de 20 años, se unió al grupo ISIS y tuvo un hijo con uno de sus combatientes dice que todavía espera regresar a Estados Unidos, cumplir condena en prisión si es necesario y abogar contra los extremistas.

En una rara entrevista desde el campo de detención de Roj en Siria, donde está detenida por las fuerzas kurdas aliadas de EEUU, Hoda Muthana dijo que los traficantes en línea le lavaron el cerebro para que se uniera al grupo en 2014 y lamenta todo excepto su hijo pequeño, ahora de pre-edad escolar.

“Si necesito sentarme en prisión y cumplir mi condena, lo haré... No lucharé contra eso”, dijo el joven de 28 años al medio The News Movement, con sede en EEUU “Espero que mi gobierno me mire como alguien joven en ese momento e ingenuo”.

Es una frase que ha repetido en varias entrevistas con los medios desde que huyó de uno de los últimos enclaves del grupo extremista en Siria a principios de 2019. Pero cuatro años antes, en el apogeo del poder de los extremistas, les había expresado su entusiasta apoyo en las redes sociales y en una entrevista con BuzzFeed News.

El ISIS entonces gobernó un califato islámico autoproclamado que se extendía por aproximadamente un tercio de Siria e Irak. En publicaciones enviadas desde su cuenta de Twitter en 2015, pidió a los estadounidenses que se unieran al grupo y llevaran a cabo ataques en EEUU, sugiriendo tiroteos desde vehículos en movimiento o embestidas de vehículos en reuniones en días festivos nacionales.

En su entrevista con TNM, Muthana ahora dice que le quitaron el teléfono y que los tuits fueron enviados por simpatizantes del Estado Islámico.

Muthana nació en Nueva Jersey de inmigrantes yemeníes y una vez tuvo pasaporte estadounidense. Se crió en un hogar musulmán conservador en Hoover, Alabama, en las afueras de Birmingham. En 2014, le dijo a su familia que se iba de viaje escolar, pero voló a Turquía y cruzó a Siria, financiando el viaje con cheques de matrícula que había cobrado en secreto.

El gobierno de Obama canceló su ciudadanía en 2016, diciendo que su padre era un diplomático yemení acreditado cuando ella nació, una rara revocación de la ciudadanía por nacimiento. Sus abogados han cuestionado esa medida, argumentando que la acreditación diplomática del padre finalizó antes de que ella naciera.

La administración Trump sostuvo que ella no era ciudadana y le prohibió regresar, incluso cuando presionó a los aliados europeos para que repatriaran a sus propios ciudadanos detenidos para reducir la presión sobre los campos de detención.

Los tribunales estadounidenses se han puesto del lado del gobierno en la cuestión de la ciudadanía de Muthana y, en enero pasado, la Corte Suprema se negó a considerar su demanda de reingreso.

Eso los ha dejado a ella y a su hijo languideciendo en un campo de detención en el norte de Siria que alberga a miles de viudas de combatientes del Estado Islámico y sus hijos.

Según un informe de Human Rights Watch publicado el mes pasado, unos 65,600 presuntos miembros del ISIS y sus familias, tanto sirios como ciudadanos extranjeros, están recluidos en campamentos y prisiones en el noreste de Siria dirigidos por grupos kurdos aliados de Estados Unidos.

Las mujeres acusadas de afiliación con el Estado Islámico y sus hijos menores se alojan en gran parte en los campamentos de al-Hol y Roj, en lo que el grupo de derechos humanos describió como “condiciones que amenazan la vida”.

Entre los internos del campo hay más de 37,400 extranjeros, entre ellos europeos y norteamericanos. Human Rights Watch y otros observadores han mencionado las pésimas condiciones de vida en los campamentos, que incluyen alimentación, agua y atención médica inadecuadas, así como el abuso físico y sexual de los reclusos por parte de los guardias y otros detenidos.

Las autoridades y activistas liderados por los kurdos han culpado a las células durmientes del ISIS por el aumento de la violencia dentro de las instalaciones, incluida la decapitación de dos niñas egipcias, de 11 y 13 años, en el campamento de al-Hol en noviembre.

Los ataques aéreos turcos contra los grupos kurdos lanzados ese mes también alcanzaron cerca de al-Hol. Los funcionarios del campo alegaron que los ataques turcos estaban dirigidos a las fuerzas de seguridad que custodiaban el campo.

“Ninguno de los extranjeros ha sido llevado ante una autoridad judicial... para determinar la necesidad y legalidad de su detención, lo que hace que su cautiverio sea arbitrario e ilegal”, escribió Human Rights Watch. “La detención basada únicamente en los lazos familiares equivale a un castigo colectivo, un crimen de guerra”.

Los llamados para repatriar a los detenidos fueron ignorados en gran medida inmediatamente después del sangriento reinado de ISIS, que estuvo marcado por masacres, decapitaciones y otras atrocidades, muchas de las cuales se transmitieron al mundo en películas gráficas que circularon en las redes sociales.

Pero con el paso del tiempo, el ritmo de las repatriaciones ha comenzado a acelerarse. Human Rights Watch dijo que unos 3,100 extranjeros, en su mayoría mujeres y niños, fueron enviados a casa durante el último año. La mayoría eran iraquíes, que constituyen la mayoría de los detenidos, pero los ciudadanos también fueron repatriados a Australia, Canadá, Francia, Alemania, los Países Bajos, Rusia y el Reino Unido.

Estados Unidos ha repatriado un total de 39 ciudadanos estadounidenses. No está claro cuántos otros estadounidenses permanecen en los campamentos.

En estos días, Muthana se presenta a sí misma como una víctima del ISIS. Hablando con TNM, describe cómo, después de llegar a Siria en 2014, fue detenida en una casa de huéspedes reservada para mujeres solteras y niños.

“Nunca había visto ese tipo de suciedad en mi vida, como si hubiera 100 mujeres y el doble de niños, corriendo, demasiado ruido, camas sucias”, dijo.

La única forma de escapar era casarse con un luchador. Con el tiempo se casó y se volvió a casar tres veces. Sus dos primeros maridos, incluido el padre de su hijo, murieron en batalla. Según los informes, se divorció de su tercer marido. El grupo extremista, ya no controla ningún territorio en Siria o Irak pero sigue realizando ataques esporádicos y cuenta con partidarios en los propios campamentos.

Muthana dice que todavía tiene que tener cuidado con lo que dice por temor a represalias. “Incluso aquí, ahora mismo, no puedo decir completamente todo lo que quiero decir. Pero una vez que me vaya, lo haré. Seré un defensor en contra de esto”, dijo.

“Desearía poder ayudar a las víctimas de ISIS en Occidente a entender que alguien como yo no es parte de esto, que yo también soy víctima de ISIS”.

