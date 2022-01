Inicia juicio contra los otros tres expolicías por muerte de George Floyd

MINNEAPOLIS - El juicio contra los tres expolicías que estaban con Derek Chauvin durante el arresto que condujo al asesinato de George Floyd y que están siendo juzgados por cargos de violación de los derechos civiles del hombre negro, comenzó en una corte de Minnesota.

En declaraciones de apertura el lunes, un fiscal acusó a J. Kueng, Thomas Lane y Tou Thao de permanecer al margen mientras Chauvin “mataba lentamente a George Floyd justo en frente de ellos”.

Un abogado defensor respondió que Chauvin, el oficial superior, tomó las decisiones ese día.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Floyd, de 46 años, murió el 20 de mayo de 2020, luego de que Chauvin colocara su rodilla en el cuello de Floyd y lo inmovilizara en la calle durante nueve minutos y medio mientras estaba boca abajo y sin aliento.

Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de Floyd. Thao evitó que los transeúntes intervinieran.

LOS CARGOS FEDERALES

Kueng, Lane y Thao están ampliamente acusados ​​de privar deliberadamente a Floyd de sus derechos constitucionales mientras actuaban bajo el "color de la ley" o la autoridad del gobierno.

Chauvin se declaró culpable de un cargo de violación de los derechos civiles de Floyd y no está siendo juzgado con sus excolegas.

Thao y Kueng están acusados ​​de violar deliberadamente el derecho de Floyd a no sufrir una incautación irrazonable al no intervenir para detener a Chauvin. La acusación dice que sabían lo que estaba haciendo Chauvin y que Floyd estaba esposado, sin resistencia y, finalmente, inconsciente. No está claro por qué Lane, quien sostenía las piernas de Floyd, no se menciona en ese recuento, pero la evidencia muestra que preguntó dos veces si Floyd debería estar de costado.

Kueng, Lane y Thao están acusados ​​de privar intencionalmente a Floyd de su libertad sin el debido proceso, privándolo específicamente del derecho a estar libre de la indiferencia deliberada de un oficial hacia sus necesidades médicas. La acusación dice que los tres hombres vieron que Floyd necesitaba atención médica y deliberadamente no lo ayudaron.

Ambos cargos alegan que las acciones de los oficiales resultaron en la muerte de Floyd.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL CASO ESTATAL?

Los tres oficiales también están acusados ​​en un tribunal estatal de ayudar e incitar tanto al asesinato como al homicidio involuntario.

Los fiscales estatales deben probar que los oficiales ayudaron a Chauvin a cometer un asesinato o un homicidio involuntario, mientras que los fiscales federales deben demostrar que violaron los derechos de Floyd, esencialmente al no intervenir ni brindar ayuda médica.

Mark Osler, exfiscal federal y ahora profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, hizo esta distinción: el caso estatal se trata de lo que hicieron los oficiales, y el caso federal se trata de lo que no hicieron.

El juicio estatal está programado para comenzar el 13 de junio.

INUSUALES CARGOS

Para presentar cargos federales por muertes que involucren a la policía, los fiscales deben creer que un oficial actuó bajo el “color de la ley” o la autoridad del gobierno, y deliberadamente privó a alguien de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a estar libre de incautaciones irrazonables o el uso de fuerza irrazonable. Ese es un alto estándar legal; un accidente, mal juicio o simple negligencia por parte del oficial no es suficiente para respaldar los cargos federales.

Esencialmente, los fiscales deben probar que los oficiales sabían que lo que estaban haciendo estaba mal pero lo hicieron de todos modos.

Históricamente, los cargos federales se han presentado después de que un caso estatal no tuvo éxito, dijo Phil Turner, otro exfiscal federal. Señaló como ejemplo la golpiza policial de Rodney King en 1991. Después de que los oficiales de Los Ángeles fueron absueltos en un tribunal estatal, se presentaron cargos federales “porque el sistema estatal falló y era obvio para todos que se trataba de un error judicial”, dijo Turner. Dos de los cuatro oficiales finalmente fueron condenados en un tribunal federal.

La mayoría de los tiroteos fatales de alto perfil por parte de la policía en los últimos años no han resultado en cargos federales, aunque los activistas los han pedido. Una excepción es el caso de Michael Slager, un oficial de policía blanco de Carolina del Sur que disparó fatalmente a Walter Scott en la espalda cuando el hombre negro desarmado de 50 años huía de una parada de tráfico en 2015.

El caso estatal de asesinato de Slager terminó con un jurado dividido y un juicio nulo en 2016. Un año después, se declaró culpable en un tribunal federal de violar los derechos civiles de Scott; los fiscales retiraron los cargos estatales de asesinato. Slager fue condenado a 20 años de prisión.

Durante los últimos 20 años, varios oficiales penitenciarios han sido condenados por violar los derechos civiles de los reclusos que han muerto después de que se les negara atención médica, a veces después de una agresión. La acusación que involucra la privación de atención médica es similar al recuento que enfrentan los tres ex oficiales de Minneapolis en el asesinato de Floyd.

¿QUÉ SENTENCIA PODRÍAN ENFRENTAR?

Las violaciones de los derechos civiles federales que resultan en la muerte se castigan con hasta cadena perpetua o incluso la muerte, pero esas sentencias son extremadamente raras.

Las pautas federales de sentencia se basan en fórmulas complicadas que indican que los oficiales recibirían mucho menos si fueran declarados culpables.