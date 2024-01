A punto de llegar a su destino, familia hispana se accidenta: mueren cinco

FRESNO – Mueren cinco miembros de la familia Ochoa Saldaña en un accidente cuando regresaban de México tras pasar las fiestas decembrinas en Michoacán.

Una menor, de 11 años, logró sobrevivir y se encuentra internada en un hospital luchando por su vida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El 17 de enero, la familia salió de Fresno a donde se habían detenido para visitar a sus seres queridos y cuando faltaba poco tiempo para llegar a su destino, ocurrió el accidente.

“Ella me dijo que el miércoles, al llegar a su casa me iba a hablar y me quedé esperando la llamada”, dice entre lágrimas María de Jesús Saldaña, hermana de una de las víctimas.

La familia habla sobre que lo ocurrido.

“Nunca llegó esa llamada, esa llamada que le llegó a ella fue una desgracia”, agrega Melchor Lemus, esposo de María de Jesús.

El padre conducía una camioneta rentada en la autopista 97, cerca de la milla 193, en el condado Klamath, cuando ocurrió el choque, indica el comunicado de las autoridades de Oregon.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ochoa Bravo, de 39 años, Eva Saldaña Alcantar, de 37, Erick Ochoa Saldaña, de 18 años, Jenifer Ochoa Saldaña de 15 y Juan David Ochoa Saldaña, de 1 año.

La investigación preliminar señala que el Chrysler Pacific, en el que viajaba la familia, iba en dirección norte cuando perdió el control y se deslizó hacia el carril de circulación en dirección sur, se impactó de frente contra un camión de carga.

“Estamos viviendo una pesadilla, no lo podemos creer”, asegura Rosa Saldaña, hermana de una de las víctimas.

La familia se prepara para darle el último adios a los Ocha Saldaña, han organizado actividades para reunir fondos, buscan repatriar los cinco cuerpos a México y cubrir los gastos del hospital de la menor, de 11 años.

Tres niños hispanos y su abuela murieron en el trágico accidente vehicular. El conductor también iba a toda velocidad, según autoridades.