En video: empleada de un restaurante pierde un ojo tras ser atacada mientras trabajaba

Bianca Palomera nunca pensó que defender a un adolescente con discapacidad que era acosado por un hombre le costaría perder uno de sus ojos.

El incidente ocurrió el sábado dentro de un restaurante de comida rápida llamado The Habit Burger Grill, en Antioch, California, donde Bianca se encontraba trabajando.

La joven, de 19 años, dijo que ese día notó que un adolescente con necesidades especiales era acosado por un individuo.

"Miré que alguien estaba en su cara bien agresivo, diciéndole cosas malas que no se le dicen a nadie", contó Bianca.

En ese momento, la joven decidió enfrentar al acosador.

"Después fui a decirle como 'oye, no está bien lo que estás haciendo, él es especial, no sabe a quién mira, no sabe mucho'", explicó Bianca.

Sin embargo, sus acciones en vez de disuadir al hombre lo que hicieron fue provocarlo por lo que comenzó a atacar verbalmente a Bianca.

"La persona que estaba agrediendo me dijo que no le importaba y a mí me empezó a hacer amenazas y no sabía qué hacer yo", aseguró Bianca.

Ante la situación, Bianca le preguntó al gerente del lugar cuál era el procedimiento que debía seguir en este tipo de circunstancia, a lo que éste le respondió que tenía que sacar al hombre del local.

"Me estaba diciendo groserías, eso fue cuando le dije 'usted se puede ir'", recordó Bianca.

Esto provocó que el individuo la golpeara en la cara.

Erica Palomera, hermana de la joven, dijo que tras el ataque llamaron a la policía, pero se tardaron en llegar al restaurante.

"Cuando la atacaron a ella, duró dos horas para venir la policía y básicamente nos dijeron como que no era importante el caso de ella, no era importante llegar a tiempo", afirmó Erica.

Bianca fue trasladada al hospital, donde los médicos no lograron salvarle su ojo derecho, por lo que tendrá que utilizar una prótesis ocular.

La hermana de Bianca ahora solo quiere que se haga justicia y que la policía arreste al responsable de este crimen.

"El perder el ojo, sea por algo, hagan justicia, que a lo mejor el restaurante entrene mejor a sus empleados y que no le pase a otra persona", indicó Erica.

Por su parte, el restaurante The Habit Burger Grill emitió un comunicado indicando: "Extendemos todo nuestro apoyo a nuestra empleada mientras se recupera, y estamos asistiendo por completo a las autoridades en sus esfuerzos por identificar a los presuntos atacantes".

Lamar Thorpe, alcalde de la ciudad, aseguró que la policía está investigando el caso pero que hasta el momento no se han realizado arrestos.