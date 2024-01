Asesinó a su agresor sexual cuando tenía 17 años; ahora lucha para no ser deportado

Un hombre convicto por asesinar a otro hombre que lo agredió sexualmente cuando era niño, ahora enfrenta una posible deportación tras cumplir su condena.

Marco Tulio Flores, originario de El Salvador, llegó a Estados Unidos cuando tenía 6 años, y a los 17 años, asesinó a su agresor sexual, quien era un amigo cercano de la familia.

El descubrimiento de una fotografía de un sobrino de Flores en el apartamento del abusador, habría sido el detonante que lo impulsó a acabar con la vida de Jaime Galdámez.

El 30 de diciembre, Flores culminó su sentencia. Pensaba que se reuniría con su familia finalmente, tras 13 años de prisión, pero fue llevado a otro centro de detención: el Departamento Correccional de Strafford, New Hampshire, donde espera ser deportado a El Salvador.

El abuso comenzó desde que "tenía 9 años hasta que yo tenía 14 o 15. A él le gustaban los niños infantiles bien menores de edad, ¿me entiendes?”, dijo Marcos Flores quien rompió el silencio y habló con Telemundo Nueva Inglaterra desde el departamento correccional, vía telefónica.

Flores tenía un TPS, pero el 30 de diciembre, el día que pensó que quedaría en libertad, se enteró que podría ser deportado. "Se me había caído el corazón de qué me fueran a separar a mi familia otra vez y por inicialmente yo ser la víctima de algo que había pasado”, dijo.

Por su parte, su abogada Miryam Cissero dijo que él se declaró en 2013 culpable por homicidio involuntario y "en el momento que hace eso, se convierte en una persona deportable”.

“Yo no sé qué hacer en realidad porque si me deportan, yo no sé para dónde agarrar ni para dónde ir ni nada… yo no soy una mala persona, yo soy una víctima en realidad”, dijo Flores.

Se estima que uno de cada 10 menores será víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.

Su madre Clelian Díaz relata la tristeza que sintió la familia tras enterarse de la posible deportación. “Me había dicho que él iba estar en casa con la familia y todo eso y yo ya me había hecho ilusiones saliendo de allí que él venía para la casa pero no fue así”, dijo.

Su familia ahora le envía un mensaje a las autoridades.

“Él salvó muchos niños que estaban en el plan de esa persona, que le den una oportunidad porque él merece una oportunidad más”, dijo su madre.

Mirna Flores, hermana de Flores, aboga para que le den una oportunidad a su hermano. “La conciencia me entiende porque en realidad él fue una persona abusada sexualmente en su niñez y eso es un dolor muy fuerte y es muy difícil de pasar”.

La abogada de Flores augura un desenlace positivo para su caso. Dice que el caso debe verse desde el punto de vista de quién fue la víctima original.

"Él fue la víctima original de todo este suceso, él es una persona un portavoz de lo que sufren nuestros niños cuando son victimizados, por individuos como Galdámez, él puede ser un portavoz", dijo Cissero.

La familia y abogados están a la espera de una fecha para la audiencia en la corte de inmigración en New Hampshire.

Desde la cárcel, Flores dijo que de salir en libertad y quedarse en Estados Unidos, quiere iniciar una cruzada en escuelas y ciudades para enseñar a los niños a pedir ayuda en caso de situaciones de violencia sexual.