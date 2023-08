Nuevo revés para Trump: juez de Georgia rechaza detener investigación electoral

Un juez de Georgia negó el lunes un intento de Donald Trump de detener la investigación de la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, sobre si el expresidente y sus aliados interfirieron en las elecciones presidenciales en ese estado en 2020, calificando sus acusaciones de irregularidades en la investigación como "exageradas".

En un fallo de nueve páginas, el juez de la Corte Superior del condado Fulton, Robert McBurney, determinó el lunes que ni Trump ni Cathleen Latham, una "electora suplente" del exmandatario que cuestiona la investigación, tenían capacidad legal para bloquear la investigación en este momento.

Dijo que sus afirmaciones son "insuficientes" porque "si bien ser el sujeto (o incluso el objetivo) de una investigación criminal muy publicitada es probablemente una experiencia desagradable, ningún tribunal ha sostenido que ese estado por sí solo proporciona una base para que los tribunales interfieran o detengan la investigación”.

El fallo es el segundo contra Trump sobre el tema en dos semanas. La Corte Suprema de Georgia rechazó una solicitud similar del expresidente el 17 de julio. Está pendiente una tercera petición ante la Corte Superior del Condado Fulton, con una audiencia programada para el 10 de agosto.

En su fallo del lunes, McBurney sugirió que su fallo debería hacer que la tercera acción fuera discutible.

Señaló que Trump podría plantear las mismas preocupaciones ante los tribunales después de ser acusado, pero dijo que es prematuro que lo haga ahora.

“Adivinar cómo se vería esa imagen antes de que se conecten los puntos de la investigación puede ser un juego popular para los medios y la blogósfera, pero no es un papel adecuado para los tribunales y la argumentación legal formal”, escribió McBurney.

"Habrá tiempo y foro en el que Trump y Latham puedan plantear sus preocupaciones sobre la constitucionalidad de los estatutos del Gran Jurado de Propósito Especial, sobre el desempeño de este Gran Jurado de Propósito Especial en particular (y el juez que lo supervisa), y sobre la idoneidad de permitir que el Fiscal de Distrito del Condado de Fulton permanezca involucrado en cualquier proceso penal, si alguno resulta del trabajo de este Gran Jurado de Propósito Especial Ese momento no es ahora y ese foro no está aquí".