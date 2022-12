“Devastados” los familiares de madre que abandonó a su hijo recién nacido bajo el frío

La familia de la mujer que presuntamente abandonó a su bebé prematuro en una tienda de campaña en los bosques de Manchester, New Hampshire, en una fría noche de invierno después de Navidad, emitió un comunicado, diciendo lo siguiente:

"Estamos completamente devastados por los eventos que se desarrollaron la noche de Navidad cuando nuestra hija Allie dio a luz a un bebé mientras vivía en una tienda de campaña. Es desgarrador que un niño naciera en condiciones tan impensables y en circunstancias tan trágicas. Aprendimos con todos los demás de Las noticias informan lo que sucedió y todavía están en completo estado de shock. No teníamos conocimiento previo del embarazo de Allie".

"Estamos extremadamente agradecidos con los socorristas en Manchester, NH por salvar a este inocente recién nacido y con el personal del hospital por todo lo que están haciendo para garantizar su bienestar", agregaron.

Alexandra Eckersley, la hija del lanzador del Salón de la Fama del Béisbol y locutor de los Medias Rojas Dennis Eckersley, enfrenta cargos que incluyen delito grave de agresión y poner en peligro el bienestar de un niño después de que encontraron al bebé moviéndose pero luchando por respirar en una tienda de campaña en un campamento para personas sin hogar.

La familia de Eckersley emitió el comunicado el jueves.

"En la última revisión, el bebé está bien", dijo un representante de la policía de Manchester a NBC10 Boston el miércoles.

El niño, que se cree que nació tres meses antes, pesaba 4.4 libras y llevado a un hospital, dijeron las autoridades. Sobrevivió al menos 73 minutos en un clima de 15 grados, incluso cuando trajeron un perro de la policía estatal para ayudar a encontrar lo que los funcionarios creían que sería un cuerpo.

Con menos de dos décadas de antigüedad en New Hampshire y solo un poco más antiguas en todo el país, las leyes de refugio seguro permiten que los padres que no quieren criar a sus hijos de manera anónima los entreguen a los socorristas u otros cuidadores. Hay pocas estadísticas oficiales sobre refugios seguros, que se manejan estado por estado, pero los defensores dicen que los bebés que son abandonados fuera de un refugio seguro a menudo mueren.

La ley estatal de New Hampshire nombra hospitales, iglesias ocupadas, departamentos de policía y bomberos y socorristas como refugios seguros donde se puede dejar a cualquier niño de hasta una semana. El padre no necesita revelar su identidad, y el proveedor de refugio seguro se hace cargo del niño temporalmente hasta que pueda ser entregado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire.

Baby Safe Haven New England, un grupo que promueve refugios seguros en la región, realizó una conferencia de prensa el jueves en la estación principal de bomberos de Manchester, un lugar de refugio seguro, para resaltar el problema.

Con el fin de brindar una mejor alternativa que abandonar a los bebés en baños públicos o basureros, existen leyes de refugio seguro en los 50 estados, así como en Washington, D.C.; Puerto Rico y Guam, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU. El primero se promulgó en Texas en 1999; La ley de refugio seguro de New Hampshire data de 2003.

La mayoría de las veces, los bebés que son abandonados fuera de los lugares de refugio seguro mueren, según la National Safe Haven Alliance. En 2021, de 31 bebés que quedaron en basureros o desechados, 22 estaban muertos, dijo la organización, y sus estadísticas no oficiales que datan de 1999 muestran que solo alrededor del 38% de los bebés han sobrevivido al abandono ilegal.

Y desde 1999, más de 4,500 bebés fueron entregados en lugares de refugio seguro en todo el país, según National Safe Haven Alliance.

Su línea directa de crisis, 1-888-510-BABY (2229), cuenta con personal las 24 horas del día y ayuda a los padres a encontrar opciones en su momento de necesidad. Save Haven es el último recurso 0151. Otras opciones incluyen buscar ayuda para padres y hablar sobre las opciones de adopción.

Eckersley enfrentó los cargos desde una cama de hospital y se ordenó su detención con una fianza de $3,000. Su abogado argumentó que su cliente estaba traumatizada.

"No creo que sea irrazonable que estuviera desorientada, confundida, posiblemente sufriendo de hipotermia si hubiera dado a luz al aire libre", dijo el abogado Jordan Strand.

El novio de Eckersley, quien supuestamente estuvo con Eckersley hasta que llegó la policía, también podría enfrentar cargos en el caso, dijeron los fiscales.

El martes se revelaron detalles en la corte sobre la búsqueda desesperada del bebé después de que Eckersley, la hija del lanzador del Salón de la Fama del Béisbol y locutor de los Medias Rojas, Dennis Eckersley, llamara al 911 para decir que había dado a luz en el bosque cerca del West Side Ice Arena. Luego presuntamente condujo a los oficiales en la dirección equivocada.

Los investigadores alegan que Eckersley, de 26 años, lo hizo porque ella y su novio no querían dar la ubicación de la tienda, en un campamento para personas sin hogar, donde vivía. Cuando se le preguntó por qué no se había llevado al bebé con ella, dijo: "¿Qué dicen cuando se cae un avión? Sálvate primero", según una declaración jurada presentada ante la corte.

La policía y los bomberos de Manchester, junto con American Medical Response, buscaron en el área a la que Eckersley los dirigió inicialmente, pero no encontraron al bebé, según la policía de Manchester. Dos socorristas dijeron que Eckersley parecía estar drogada, pero Eckersley dijo que no había consumido durante dos días, según la declaración jurada.

Eventualmente, dio la ubicación de donde estaba su hijo, y lo recuperaron con vida una hora y 13 minutos después de que llamó al 911, dijeron las autoridades. Les dijo que creía que el bebé nació entre las 11:30 p.m. y medianoche en la noche de Navidad.

Ella le dijo a los funcionarios que no sabía que estaba embarazada, aunque un confidente dijo más tarde que Eckersley le había dicho una semana antes que estaba embarazada y que tenía unos cuatro o cinco meses, dijeron los investigadores en los documentos.

Las autoridades dijeron que los socorristas en la escena tuvieron que realizar un tratamiento que salvó la vida y que se creía que el bebé necesitaba intubación para ayudarlo a respirar.

"Comenzaron inmediatamente a ayudar al bebé a respirar y a mantenerlo caliente y corrieron al hospital en el camión de bomberos", dijo el lunes el jefe de bomberos de Manchester, Jon Starr. "Nos sorprendió que el bebé todavía estuviera vivo, pero eso solo habla del profesionalismo de los primeros en responder aquí en Manchester".